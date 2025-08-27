Algemesí intensifica los trabajos de mejora de las zonas verdes

El Ayuntamiento de Algemesí ha intensificado los trabajos que los Servicios Municipales destinados a la jardinería realizan de forma rutinaria durante el periodo vacacional. En un inicio, los trabajos se enfocaron a garantizar la seguridad del arbolado y de las personas en los espacios públicos pero, ahora, ya se han centrado en el punto de vista más estético y medioambiental. Así, la brigada municipal y la empresa concesionaria del servicio dedican los esfuerzos al acondicionamiento de zonas verdes en colegios públicos, a la poda y retirada de dátiles de las palmeras y a la realización de tratamientos fitosanitarios en el arbolado.

El consistorio también trabaja en la recuperación de los sistemas de riego arrasados por la dana, ha limpiado parterres y ha realizado una retirada de malas hierbas en zonas urbanas. Mientras se finaliza esta actuación los servicios de jardinería refuerzan el riego manual para compensar los efectos de las altas temperaturas en los jardines que han conseguido salvarse de los efectos de la inundación. En cuanto a la renaturalización, continúa la reposición de arbolado y la plantación de nuevas zonas verdes en diferentes espacios de la ciudad.

El concejal de Parques y Jardines, Jorge Rodil, indica que "es necesario que la ciudadanía empiece a percibir la recuperación con espacios y zonas agradables a la vista. "A pesar de que dentro del nivel de destrucción de la ciudad, estas no eran actuaciones prioritarias, ahora necesitamos que Algemesí esté más bonita que nunca, y en esto se están invirtiendo los esfuerzos", añade.

"Este verano ha sido y continúa siendo frenético para el ayuntamiento. El trabajo incansable que las brigadas municipales, técnicos y equipo de gobierno estamos realizando sin descanso no tiene otro objetivo que conseguir un Algemesí mejor que el que teníamos antes de la catástrofe, y lejos de lamentarnos, seguimos esforzándonos para conseguirlo", ha destacado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

Más mejoras en las entradas de la ciudad

La oficina técnica municipal ya ha iniciado el expediente administrativo para realizar una intervención de reconstrucción de la rotonda de entrada en la ciudad por la CV-515, a la altura del nuevo colegio de Educación Especial, Alberto Tortajada. La actuación consistirá en la adecuación del terreno y la cobertura total con césped artificial, lo que permitirá aportar un cambio visual importante respecto al diseño anterior y tendrán un coste estimado de 18.000 euros.

Los Servicios Municipales ya han recuperado la rotonda de entrada en la ciudad por la CV-512 hacia el Parque Salvador Castell, para el que ha habido que retirar el exceso de barro, rebajar el terreno y renovar la piedra decorativa. Las labores han concluido con la pintura del rastrillo. Al mismo tiempo, se trabaja en la conocida rotonda de la Muixeranga, donde la malla geotextil y su estética sufrieron graves daños.

En estos momentos, también se está actuando en la rotonda de acceso a Algemesí por la COPAL, donde un gran monumento dedicado a la naranja dará la bienvenida a los visitantes. La actuación se complementa con el asfaltado del pavimento y la renovación del sistema de alumbrado, reforzando la seguridad y la visibilidad de la zona. Esta intervención, que inicialmente estaba prevista para ejecutarse antes de la riada, está incluida en las ayudas para la mejora de las áreas industriales de la ciudad concedidas por la Generalitat Valenciana.