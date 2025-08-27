El alzireño Álex Ramiro brilla en su primer campeonato de halterofilia de Europa

El alzireño Álex Ramiro ha logrado la 10ª posición en su primera participación en un campeonato de Europa de halterofilia. En el certamen continental sub-15 logró levantar 62 kg en arrancada y 79 en dos tiempos que daban un total olímpico de 141 kg. El ribereño mejoró su marca personal con cinco levantamientos válidos.

Álex comenzó la práctica de la halterofilia con tan solo siete años de edad de la mano del entrenador Jesús Ballesteros, con el que consiguió ser campeón de la Comunidad Valenciana de técnica y su primera marca mínima para participar recientemente en su primer campeonato de España sub15 donde consiguió la medalla de bronce. Con solo un año en la etapa de levantamientos, el pasado mes de febrero se situó entre los cinco primeros en la Copa de España sub-15. El 26 de abril superó la toma de marcas para ser elegido por el seleccionador español Javier Flores para competir a nivel continental.

Club Halterofilia Alzira

Por otra parte, el club de Halterofilia Alzira logró 35 medallas en las finales de los Jocs Esportius sub-15 y sub-17 celebradas en la capital de la Ribera Alta. Axl Roda, Mireia Pérez, Juan Moreno, Valeria Roversi y Thiara Saldívar lograron el título.

Roda fue campeón en la categoría de 65 kg. imponiéndose claramente con tres oros a los valencianos Alejandro Ferrándiz y Héctor Maldonado. Mireia Pérez sacó nueve kilos a la gandiense Yuna Fabián en la categoría de 53 que también le supusieron tres preseas doradas. En ambos casos en el campeonato sub-15. Después de lograr el oro en arrancada, Álex Ramiro quedó subcampeón en menos de 52 kg. a un quilo del título. Estas marcas le dieron el bronce en arrancada y dos cuartos puestos en la categoría sub-17, contra halterófilos tres años mayores. Sara Alonso se colgó tres platas en -69 y Paula Andújar tres bronces en +69.

En el campeonato sub-17, el club de Alzira se repartió títulos y subcampeonatos con su homónimo de Cullera. En la categoría de 56 kg el alzireño Juan Moreno se impuso al cullerense Anes Boutouil con tres primeros puestos y en la de 60, el título fue para la Ribera Baixa, para su hermano Ilies, mientras que el alzireño Iker Vila fue segundo en las tres modalidades. Marc Vila se hizo con el bronce en arrancada de menos de 65 kg y se quedó a uno del tercer puesto en total olímpico.

En féminas, Valeria Roversi venció entre las menores de 48 kg. Después de un segundo puesto en arrancada, remontó los dos quilos de desventaja en dos tiempos, que ganó, y al que sumó el total olímpico. Thiara Giselle Saldívar se despidió de la competición sub17 con una ventaja de 53 kg en la categoría de más de 77 kg y tres metales dorados. Además, en -53, Mireia Pérez fue plata en arrancada y bronce en dos tiempos y total olímpico mientras que Sara Alonso con sus marcas sub-15 fue bronce en los tres tipos de levantamiento en -69 kg de peso corporal.