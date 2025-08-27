La Barraca d'Aigües Vives refuerza la vigilancia con nuevas cámaras de seguridad

La Barraca d’Aigües Vives ha comenzado la instalación seis cámaras nuevas de vigilancia para el control del tráfico y para evitar actos incívicos. La llegada de estos dispositivos supone un paso adelante para desbloquear proyectos municipales como las obras de la isla de contenedores en el camino hacia la Solana, así como una nueva isla en la partida del Carrascal, ya que estos espacios «no podían funcionar sin videovigilancia».

El proyecto está financiado gracias al Plan de Inversiones 22-23 de la Diputació de València, con un coste de unos 45.000 euros. Los vecinos de esta entidad local menor ya criticaron hace ocho meses la demora en la instalación de estas cámaras. «Se trata de un material técnico profesional y los trámites para conseguir este tipo de dispositivos y los permisos de grabación y protección de datos que requieren se alargan», justifica el alcalde de la entidad, Gilles Denans. El control de las imágenes se realizará en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira, la Policía Local y la Policía Nacional, según explica el edil.

Control del tráfico

Las cámaras contarán con reconocimiento de matrículas y grabación. Además de controlar el tráfico en los accesos a la Entidad Local Menor, pretenden prevenir delitos y actos incívicos y mejorar la seguridad de los vecinos.

Hasta ahora, la entidad contaba con cámaras de seguridad tan solo en las instalaciones municipales, expone Denans. Los nuevos dispositivos se ubicarán en puntos estratégicos de la localidad, tanto en los accesos como en los caminos principales del término. Una de ellas se colocará de manera provisional en el espacio donde está prevista la nueva rotonda en la CV-50, un espacio que cada año registra múltiples accidentes. «Una vez ya esté la rotonda, reubicaremos la cámara para aprovechar al máximo sus funciones», detalla el alcalde.

Islas de contenedores

De las seis cámaras, dos estarán colocadas de manera que graben tanto el tráfico como las nuevas islas de contenedores para la recogida de residuos, con control de acceso y videovigilancia. La primera de ellas, en el camino hacia la Solana, debería haberse acabado en octubre de 2024, pero el consistorio tenía que acomodar primero el terreno de alrededor para que este pudiera soportar el peso del camión de residuos, de unas 19 toneladas, según explica Denans.

Una vez acomodado el terreno, «la Conselleria de Medio Ambiente paralizó el proyecto al observar que afectaba a una vía pecuaria», en palabras del primer edil. «Ya hemos enviado una memoria para justificar la realización del proyecto, teniendo en cuenta que fuera compatible con la vía pecuaria. Estamos a la espera de su respuesta», apostilla.

Parcela donde se ubicará la futura isla de contenedores, en la partida del Carrascal. / Levante-EMV

Nueva isla

Mientras tanto, la Entidad Local Menor trabaja en el proyecto de una segunda isla de contenedores en el camino del Carrascal. El alcalde explica: «Ya tenemos las autorizaciones, ahora trabajaremos en la licitación de la obra. Se aprovecha una subvención del plan de inversiones de la Diputación de València». Los contenedores de esta zona están ubicados actualmente en el camino, «algo que genera molestias al tráfico», sostiene Denans. Por ello, la entidad ha comprado una parcela junto a este camino para trasladarlos a una nueva isla.

«La idea es pasar de un sistema de anonimato a un sistema en el que cada uno es identificado para fomentar la responsabilidad y la participación ciudadana. El resultado debe mejorar la tasa de separación de residuos en origen muy insuficiente (30 %) en la Barraca para acercarnos lo antes posible a lo que la UE nos pide (55 % para 2025 y el 65 % para 2035)», concreta el edil.

La instalación de estas cámaras contribuye al desbloqueo de estos proyectos: «No podían funcionar sin videovigilancia. No tenía sentido hacer las islas si no podíamos grabar la actividad en ellas, ya que algunos usuarios podrían cometer actos incívicos como dejar los residuos en el suelo, fuera de los contenedores», argumenta Denans.