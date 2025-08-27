Cerca de 600 alumnos arrancarán el curso en aulas prefabricadas tras la riada

Un total de 585 alumnos y alumnas de Algemesí y Alginet estudiarán durante el próximo curso en aulas prefabricadas tras los daños que sufrieron los centros durante las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

El alumnado de los distintos municipios de la Ribera afectados por las inundaciones vio como las clases se tuvieron que suspender durante las primeras semanas con motivo de las labores de limpieza de estos espacios educativos. Poco a poco, los más pequeños pudieron reencontrarse con sus compañeros y profesores y, así, poder recuperar la ansiada normalidad que el barro y el agua les habían arrebatado en cuestión de minutos. Sin embargo, el alumnado de los centros CEIP Carme Miquel de Algemesí y el CEIP Blasco Ibáñez tendrá que esperar dos años para disfrutar del nuevo centro, ya que los ayuntamientos tuvieron que reubicarlos en otros espacios.

Los 185 menores de los nueve cursos del CEIP Carme Miquel de Algemesí, situado en el barrio del Raval, serán trasladados a partir del 8 de septiembre a estas aulas, ya que la Conselleria de Educación deberá derribar este centro por los daños estructurales ocasionados por el desbordamiento del río Magro. Durante estos meses, y como ya informó este diario, el alumnado fue reubicado al CEIP Ribalta. Aunque Educación todavía no ha establecido una fecha de derribo del centro, este deberá ser derruido y reconstruido con perspectiva antiinundación debido a su cercanía al río. El ayuntamiento reconocía hace unos días que no hay una fecha fijada, pero la conselleria ha tapiado el centro para evitar saqueos y garantizar así la seguridad de los vecinos de la zona.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, visitó hace unas semanas los trabajos de instalación de las aulas prefabricadas, en las que cursarán los alumnos durante, al menos, los próximos dos años y coincidiendo con las labores de construcción del nuevo centro.

Aulas en altura

Las aulas prefabricadas ya se han situado a una cota de 1,47 metros de altura para salvaguardar a los alumnos, mientras que el futuro centro también se construirá en altura, como también ocurrirá con otros edificios municipales. De hecho, la guardería ubicada en este barrio también se proyecta en altura y probablemente también deberá ser derribada.

Los más de setenta módulos comenzaron a instalarse en primavera. Estos se distribuirán en dos plantas, que contendrán todos los servicios educativos necesarios para el alumnado de infantil y primaria, además de espacios para música, plástica, PT, informática, comedor, biblioteca y patios con pista deportiva. Las unidades prefabricadas ocuparán una superficie de 1.385 m2.

Por su parte, los 400 alumnos del CEIP Blasco Ibáñez de Alginet también estudiarán durante estos años, y como han hecho durante las últimas semanas de curso, en aulas prefabricadas. El paso del tornado provocó daños estructurales en el centro, que, tras ser analizado por los técnicos de la conselleria, deberá ser derribado.

Durante las primeras semanas, el alumnado fue reubicado en un edificio situado en el parque de l’Hort de Feliu. Posteriormente, también se instalaron en este espacio las aulas prefabricadas mientras se construye el nuevo centro.

El Ayuntamiento de Alginet y la propia conselleria han decidido construir el nuevo colegio en otra zona del municipio alejada del barranco. Como ya informó este diario, el centro estará situado en unos terrenos del ayuntamiento, que se encuentran en un espacio más céntrico de la localidad. A pesar de que los daños del colegio no estuvieron relacionados con las inundaciones, sino con el paso del tornado, el consistorio proyecta esta construcción en una zona más elevada, y alejada de los barrancos, para prevenir catástrofes en el caso de que se produjeran riadas similares.