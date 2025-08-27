Cullera ya acumula casi 5.000 viviendas más que personas empadronadas

Cullera cuenta actualmente con 29.168 viviendas. La cifra en sí resulta poco significativa, pero la situación cambia si se compara con el número de personas empadronadas en la localidad. En otras palabras, esta ciudad turística registra casi 5.000 inmuebles más que vecinos (cerca de 25.000 empadronados, según los últimos datos publicados por el consistorio).

Durante los meses de julio y agosto, la población se multiplica con la llegada de miles de turistas, que se alojan en hoteles o viviendas turísticas. En este sentido, 19.800 casas de Cullera se destinan a uso vacacional, es decir, siete de cada diez inmuebles son segundas residentes. Así se recoge en las fichas socioeconómicas de la Comunitat Valenciana de 2025 elaboradas por el Consejo General de Economistas con datos del INE, en las que se expone que sólo 9.368 inmuebles son viviendas principales.

Cullera se sitúa como el municipio de la Ribera con un mayor número de viviendas de uso vacacional y donde existe una mayor diferencia entre las cifras de casas y vecinos para vivir en ellas, ya que podría considerarse que cada residente empadronado cuenta con una vivienda propia. Sólo Sueca y Turís se suman a la lista de localidades con más inmuebles de uso turístico que residencial.

La capital de la Ribera Baixa contabiliza hasta 13.710 casas de uso turístico, es decir, el 54 % de las 25.186 totales. Por su parte, 11.476 son primeras residencias en esta localidad. En el caso de Turís, la situación es muy similar. En este caso, el 52 % se utilizan durante el período vacacional. Así, de las 5.743 casas ubicadas en este término municipal, 2.753 son primeras residencias y el resto son segundas viviendas.

En términos comarcales, el 40 % de las casas de la Ribera son de uso vacacional. Concretamente, la comarca cuenta con 201.583 viviendas, de las cuales 80.999 son segundas residencias.

En la mayoría de los municipios de la Ribera, predomina el número de viviendas principales respecto a las segundas residencias. Sólo rompen la tendencia las dos localidades costeras y los pueblos en los que se concentran una gran cantidad de urbanizaciones o diseminados, como ocurre en Turís.

Montserrat también dispone de una gran cantidad de urbanizaciones en su término municipal. Esta localidad de cerca de 9.700 residentes contabiliza 6.674 viviendas, de las cuales prácticamente la mitad son de uso vacacional. En este caso, hay 3.425 primeras residencias frente a las 3.249 turísticas.

El 43 % de las viviendas de Antella también son vacacionales. En esta localidad, hay registradas un total de 844 casas, de las cuales 363 son segundas residencias.

En el lado opuesto se sitúan Beneixida, Cotes o Benimuslem, que apenas contabilizan un centenar de casas turísticas. En el primer caso, hay 77 frente a las 265 viviendas principales, mientras que Cotes dispone de 70 casas turísticas frente a 144 principales y Benimuslem tiene 101 frente a las 266.

Grandes ciudades

El resto de las grandes ciudades de la Ribera disponen de más hogares como primera residencia que de uso vacacional. Algemesí contabiliza 10.725 viviendas principales (14.059 en total), Almussafes tiene 3.365 (4.015 totales), Carcaixent registra 8.147 (11.812 en total) y Sollana dispone de 1.965 primeras residencias (2.756 en total).