Cullera se solidariza con los menores más vulnerables

Cullera se solidariza con los niños y niñas más vulnerables con motivo del incio del curso escolar. Concretamente, la ONG MosSolidaria ha puesto en marcha una nueva campaña para recoger mochilas y material escolar en buen estado para que ningún niño o niña de las más de 80 familias a las que presta asistencia durante el año quede excluido de las aulas por falta de recursos.

La recogida se realizará en la sede de la entidad, situada en la calle Blasco Ibáñez, a partir del martes 2 de septiembre. Desde la organización recuerdan que pueden entregarse tanto mochilas nuevas como usadas, siempre que estén en buen estado, así como estuches, cuadernos, lápices, colores y demás material básico necesario para afrontar el inicio de las clases.

MOSSolidaria lleva años trabajando de manera continuada para cubrir necesidades básicas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Su labor se centra en garantizar alimentación, ropa y apoyo educativo a decenas de hogares que dependen de su ayuda. Gracias a la implicación de voluntarios y donantes, la entidad puede ofrecer un respiro a familias que se enfrentan diariamente a dificultades económicas severas.

La ONG también desarrolla a lo largo del año diferentes iniciativas solidarias, como la recogida de alimentos, el reparto de ropa de abrigo en invierno y programas de acompañamiento para personas en riesgo de exclusión.