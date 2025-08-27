Despliegue de socorristas en las playas de Sueca

El equipo de salvamento y socorrismo de las playas de Sueca realizó este martes un simulacro de posible ahogamiento en la zona de les Palmeres, junto a la posta sanitaria. El objetivo de este ejercicio era comprobar el tiempo de respuesta y la coordinación del dispositivo ante una emergencia dentro del agua.

La actuación concluyó con un tiempo de 8 minutos y 32 segundos, por debajo de los 10 minutos de media que marcan los protocolos de intervención. La Policía Local de Sueca también se involucró en esta acción preventiva que tiene como meta reforzar la seguridad de la ciudadanía.

Prevención

Desde el consistorio recuerdan que este no es el único simulacro que se lleva a cabo. A lo largo del verano se realizan pruebas similares en todas las playas del municipio, coincidiendo con la incorporación de la plantilla de socorristas, con el fin de garantizar que los operativos estén preparados en cualquier momento para responder ante una emergencia.