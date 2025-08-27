El emotivo gol de Ferran Torres dedicado al alumnado de Sueca
El futbolista compartió charla con algunos menores del colegio Luis Vives
El futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, Ferran Torres, ha vuelto a demostrar su compromiso con la juventud y con sus raíces valencianas al colaborar estrechamente con el alumnado del colegio Luis Vives de Sueca. El delantero de Foios no sólo recibió a los pequeños en su casas, sino que también les dedicó su gol frente al Levante UD.
El delantero de Foios recibió este verano en su propia casa a un grupo de estudiantes, con los que compartió con ellos una charla cercana en la que respondió a sus preguntas, se sometió a una entrevista y les relató experiencias personales tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. “Seas más o menos famoso, más o menos rico, lo importante es mantener cerca a las personas que siempre han estado a tu lado y nunca te han fallado”, transmitió a los jóvenes en un mensaje cargado de valores.
La implicación de Ferran Torres fue mucho más allá de las palabras. Además de firmar camisetas y mostrar a los alumnos algunos de sus objetos significativos de su carrera deportiva, se calzó las botas para realizar con ellos ejercicios prácticos de fútbol, en una experiencia que los estudiantes calificaron de “inolvidable”.
El compromiso del internacional español también se plasmó en los terrenos de juego. El pasado sábado, en el encuentro liguero frente al Levante UD, Ferran Torres cumplió la promesa hecha a los alumnos: dedicarles un gol. Tras marcar, celebró con una dedicatoria especial pactada con los jóvenes, un gesto que emocionó profundamente al grupo y que consolidó la fuerza de la unión entre deporte, educación y valores humanos.
