Les Danses de Guadassuar rinden homenaje al voluntariado de la dana: "Aquella noche mi vida pendió de un hilo"

Guadassuar vive su fiesta grande con la celebración de la "Setmana de Danses", declarada Bien de Interés Cultural. Cada día, una calle de la localidad se llena de música y color para recibir al "Cap de Dansa", que es escogido por los festeros.

La localidad afronta la celebración diez meses después de las trágicas inundaciones, que anegaron parte de la localidad. La fiesta no ha querido olvidarse de esta catástrofe y, sobre todo, del gran trabajo realizado por los voluntarios durante aquellos días.

Javier Colomer, vecino de la localidad, se convierte hoy en "Cap de Dansa" para representar a los voluntarios, empresas, tractoristas y al vecindario que se volcó con el municipio durante aquellos días.

El propio Colomer se encontraba en el municipio cuando se produjo el desbordamiento del río Magro. De hecho, este vecino agradece "estar aquí contando esta historia". "La riada me sorprendió en la calle y me empujó", recuerda. Fue una familia de la localidad quien le rescató. "Las imágenes de aquella noche, en la que mi vida pendía de un hilo, quedarán para siempre grabadas en el recuerdo", lamenta.

Sin embargo, este vecino también recuerda la parte más amable y voluntaria de las personas que se acercaron a la localidad a ayudar a los damnificados. "Vecinas, vecinos y manos voluntarias, personas anónimas, la comunidad islámica de la población, policía, bomberos, tractoristas… Todos unieron esfuerzos y remaron en una misma dirección para demostrar que el espíritu de colaboración era nuestro mayor tesoro", insiste.

Este voluntario, que estuvo ayudando a su familia afectada, ya que él reside en otra localidad, también se desplazó a Algemesí para colaborar con los damnificados de la ciudad. Me impresionó comprobar cómo el Magro se había adueñado de la población", explica.

"Este suceso nos ha hecho comprender que, en algún momento, también nosotros podemos necesitar la ayuda de los demás" Javi Colomer — Cap de Dansa

Tras mucho esfuerzo, la comarca ha conseguido recuperar poco a poco la normalidad. No obstante, la imagen de aquellos días todavía sigue muy presente. "Cuando los primeros rayos de sol iluminaron de nuevo las calles, el agua ya se había ido, pero el rastro de barro y destrucción que había dejado a su paso me conmovió de una manera indescriptible. Fue muy duro ver el pueblo en aquel estado y, sobre todo, llegar a casa de mis abuelos y encontrarla anegada me provocó un intenso sentimiento de rabia, pero ellos estaban sanos y salvos", indica.

"Vidas vulnerables"

Colomer reconoce que la riada ha dejado muchos aprendizajes y ha cambiado su manera de ver las cosas. Explica: "Hemos aprendido la vulnerabilidad que presentan nuestras vidas. Vivimos en un lugar privilegiado, pero este suceso nos ha hecho comprender que, en algún momento, también nosotros podemos necesitar la ayuda de los demás".

Tras esta vivencia, el vecino de la localidad ultima los preparativos para vivir uno de los momentos más emotivos. "Estas danzas son uno de los rasgos que mejor nos identifican. Nacemos y crecemos en sintonía con su música, al ritmo del tabal y con el repique de las castañuelas. Por eso, ser 'Cap de Dansa' representa el mayor orgullo para cualquier persona que haya vivido al calor de esta fiesta, ya que, por una noche, tiene el honor de encabezar una danza que forma parte esencial de nuestra idiosincrasia".