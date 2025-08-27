Las obras del IES Rei en Jaume de Alzira prometidas para este curso siguen paralizadas más de cuatro meses después

A las puertas de la «vuelta al cole», los alumnos del IES Rei en Jaume de Alzira siguen sin su ansiado nuevo centro. Las obras del instituto, que empezaron en agosto de 2024 pero llevan paralizadas desde abril del año actual por discrepancias de carácter técnico entre la dirección facultativa y la empresa constructora, continúan sin fecha de reanudación a pesar de que el objetivo inicial era estrenar las instalaciones en el inicio del curso 2025/2026. El Ayuntamiento de Alzira está a la espera de una nueva versión del proyecto consensuada por ambas partes que permita retomar las obras.

De momento, el ayuntamiento no ha aplicado las penalizaciones previstas en el contrato, que ascendían a 6.000 euros por cada día de paralización, ya que iniciar ese procedimiento supondría ralentizar aún más la resolución del conflicto y el consistorio espera llegar antes a un acuerdo. El proyecto contemplaba un término de ejecución de 30 meses, lo que, en la práctica, concede cierto margen hasta 2027 para completar las obras siempre que se reanuden a corto plazo. La empresa adjudicataria había comunicado su intención de acabar el proyecto en menos de ese tiempo, aunque los desacuerdos surgidos (la empresa planteaba la modificación de algunos aspectos una vez iniciados los trabajos) cambiaron el calendario.

Nueva versión del proyecto

El concejal de Hacienda, Contratación y Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira, Andrés Gomis, sostiene que el ayuntamiento esperaba recibir antes de este mes de agosto una nueva versión del proyecto revisada por la dirección facultativa que incorporase las modificaciones consensuadas. Sin embargo, el documento aún no se ha entregado y, por lo tanto, no se ha podido cerrar el procedimiento administrativo que permite retomar las obras.

El edil insiste en que la voluntad municipal es «agotar todas las vías de acuerdo» para no llegar a una resolución contractual, ya que ese camino alargaría de manera considerable los plazos. Rescindir el contrato con la empresa actual, licitar uno nuevo y afrontar una posible judicialización del proceso «podrían retrasar años la construcción del instituto», advierte Gomis.

Cambios en el presupuesto

El proyecto fue adjudicado por 12,6 millones de euros, algo menos que los 14,4 presupuestados en un principio con fondos del Pla Edificant. No obstante, «no sabemos cuánto podrá incrementarse este coste económico hasta que no conozcamos la nueva versión del proyecto redactada por la dirección facultativa», subraya el concejal.

A pesar de la situación, Gomis recuerda que aún existe margen dentro del calendario inicial siempre que las obras se retomen pronto y no vuelvan a producirse incidentes de este tipo. «Confiamos en que en septiembre podamos tener un panorama más claro y que la nueva versión solvente las discrepancias técnicas», afirma.

Una larga reivindicación

En abril, la empresa ya había remitido semanas antes de la paralización varios escritos en los que amagaba con abandonar los trabajos, que fue ralentizando poco a poco. La retirada de la última grúa advirtió al ayuntamiento de se trataba de un incumplimiento contractual con posibles penalizaciones.

Más de cuatro meses después, el escenario sigue abierto y sin una fecha concreta para retomar los trabajos. Mientras tanto, el alumnado del IES Rei en Jaume continuará en las instalaciones actuales, en un edificio que presenta deficiencias y que deberá ser demolido en una segunda fase del proyecto.