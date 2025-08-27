Dos terremotos alertan a los vecinos de Montserrat: "Nos ha despertado el temblor a las 4 h de la madrugada"

Los vecinos y vecinas de Montserrat siguen con el susto en el cuerpo tras haber presenciado dos seísmos en cuatro horas. El primer movimiento sísmico ha sido de 2,5 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha producido a las 04:04 horas al noroeste del término municipal. El epicentro se localizó a 5 kilometros de profundidad, en una zona próxima a la Colònia Lloma Vaquera y la carretera que une Picassent y Alborache.

El seísmo se ha sentido con intensidades II-III en parajes y zonas de Montserrat como Colinas Venta Cabrera, Nuestra Señora de la Asunción, El Flare y Virgen de Montserrat, así como en Cumbres Calicanto de Torrent.

Tras 3 horas y 50 minutos, es decir, a las 7:57 horas, el municipio ha vuelto a registrar otro temblor. En este caso, se ha localizado entre el casco urbano de Montserrat y la urbanización Cumbres de Calicanto y ha alcanzado 1,9 grados de magnitud, con epicentro a 9 kilometros de profundidad.

Los vecinos y vecinas del municipio han notado ambos temblores. Muchos se encontraban en su cama durmiendo cuando han sido despertados por el movimiento. El propio alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, ha sido uno de ellos. "A muchos nos ha despertado el temblor a las 4 h de la madrugada y los residentes de la zona también nos han alertado", explica. No obstante, agradece que la situación no haya provocado ningún daño personal ni material y "sólo se haya quedado en un susto".

Un total de 20 en la comarca

Se trata de los primeros movimientos sísmicos superiores a 1,5 grados de magnitud que se producen en Montserrat durante este año, mientras que en la comarca se han registrado hasta 20 a lo largo de estos 8 meses. Destacan los municipios de Sumacàrcer y Antella, con 5 y 4 respectivamente.

Los registrados en el municipio de Sumacàrcer tuvieron lugar el 7, 11 (con dos seísmos) y 24 de enero y 31 de mayo. En Antella tuvieron lugar el 17 febrero y 10, 18 y 21 de agosto. Les siguen con 2 seísmos los municipios de Gavarda (9 enero y 19 abril), Benimuslem (11 enero y 23 abril) y Tous (2 febrero y 25 julio). A ellos se suman los dos registrados hoy en Montserrat.

Por último, los municipios de Beneixida (21 marzo), Benifaió (21 junio), Almussafes (1 julio) han registrado un seísmo en cada caso.