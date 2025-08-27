Tres niñas de Alginet destinan 250€ a la asociación contra el cáncer mediante la venta de pulseras solidarias

Tres niñas de Alginet, con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, han conseguido recaudar 250 euros durante cuatro días para la Asociación Española contra el Cáncer de la localidad mediante la venta de pulseras realizadas por ellas mismas.

Elsa, Valeria y Noa, vecinas del municipio, ya habían realizado pulseras otros años, pero este verano decidieron que el dinero obtenido se destinaría a la lucha contra el cáncer. Las tres comenzaron a confeccionar pulseras el fin de semana previo a las fiestas patronales y se lanzaron a venderlas durante las cenas populares. “El primer día nos pusimos en una mesa y muy poca gente nos compraba, así que decidimos ir mesa por mesa para animar a la gente”, recuerda Valeria Morata.

La respuesta no se hizo esperar. Jessica Roig, madre de Noa Espert, explica que “el primer día vendieron cerca de 90 pulseras y otros complementos y consiguieron recaudar alrededor de 150 euros. Casi agotaron todas los complementos”. La demanda fue tan alta que las niñas tuvieron que pedir ayuda a sus padres y madres para preparar los pedidos. Ana Abellán, madre de Elsa Roig, relata que su marido incluso improvisó un telar casero para que su hija pudiera hacer pulseras de macramé.

Una de las niñas realizando pulseras, al fondo el telar improvisado. / Levante-EMV

Collares, pendientes y pulseras de macramé o de gomas elásticas eran los productos estrella que ofrecían las jóvenes vendedoras. “Cada una se dedicaba a confeccionar un tipo de complemento”, detalla Elsa Roig, quien asegura haber aprendido viendo tutoriales en internet. “Hice decenas de pulseras. Hubo incluso una falla que nos compró para todos los miembros”, añade orgullosa. Para Valeria, lo mejor de todo fue poder compartir la experiencia con sus amigas: “Siempre nos hace ilusión juntarnos las tres y vender las pulseras. Este año pensamos en hacer algo diferente”.

Los padres de las niñas subrayan que la iniciativa partió de las propias menores. “Fueron ellas las que decidieron donar el dinero. Para nosotros es un orgullo ver todo el trabajo que han hecho”, reconoce Josep Morata, padre de Valeria. Además de la aportación económica, el gesto de estas niñas ha despertado la admiración de vecinos y vecinas, que destacan su ejemplo de solidaridad y compromiso.