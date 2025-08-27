El Inmoking Nou Bàsquet Alzira presume de sus tres nuevos fichajes

El Inmoking Nou Bàsquet Alzira va a tener su plantilla más internacional para intentar dar el salto a Tercera FEB. “Es nuestro sueño pero hay que ser consciente de que hay rivales muy duros. El Calpe, con el equipazo que tenía, se quedó en el camino y tendremos rivales como el Altea, formado por veteranos jugadores ucranianos o el Lucentum Alicante”, explicó el nuevo técnico David Folch. En las próximas semanas irá llegando el esloveno Matevz Kampjut, un alero anotador que ayudará a nivel ofensivo. Con 1’92 “es fuerte y encara bien el aro”, añadió Folch. Pero para dominar el anillo llega el pívot holandés de dos metros Carlitos Faustino, jugador de ascendencia portuguesa. “Es rápido, atlético en las transiciones, que cambia bien en los bloqueos y en general, polivalente”, indicó el que será su nuevo entrenador. El último que llegará será el alero argentino Tomás Mondini, que está resolviendo la documentación de su transfer. “Mide 1’90 y es buen defensor y tiene penetración y tiro. En general, mucha cabeza”. Mondini además dirigirá el equipo junior del club alzireño.

Estos tres fichajes se unen a los ya presentados Kike Camarasa, Iván Lerín y David Díaz y los que siguen de la plantilla de la pasada campaña: Andreu, Artur, Héctor Llopis, Vincent y Will. Esta semana han empezado los entrenamientos y en menos de dos semanas jugarán el primer amistoso.