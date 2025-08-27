Turís rinde homenaje a su eterno capitán

El CD Turís ha homenajeado al actual capitán Iván Navarro durante el partido amistoso disputado contra l'Alcúdia dentro del calendario de preparación de ambos conjuntos para el inicio de la liga.

El capitán rojillo disputó sus últimos minutos como jugador después de 26 años en las filas turisanas. En la antesala del partido, Iván recibió el cariño de familia, amigos y aficionados en un partido que quedará marcado en la memoria del jugador.

Navarro cuelga las botas tras 26 años militando en el conjunto turisano, en el que ha conseguido dos ascensos a primera federación, en la temporada 2000-2001 y en la temporada 2004-2005 . Uno de los logros más importantes para Iván y para el Turís fue la consecución del ascenso a la primera federación (antigua preferente). El CD Turís le entrego una camiseta con el número 5, dorsal que ha llevado durante estos años.

Más allá del homenaje, el partido tuvo una primera parte muy igualada, mientras que en la segunda mitad se vio al conjunto visitante mucho más rodado. El conjunto de l'Alcúdia se llevó el encuentro con un resultado de 3 goles a 1.

El CD Turís seguirá con sus partidos de preparación para otra temporada dura en la FFCV del grupo 2. En esta ocasión, se medirá al J. Picanya en el trofeo Pepe Mitgeta.