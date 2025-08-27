La UD Alzira empata frente a la UD Carcaixent

De poder golear, a poder perder. La falta de acierto, especialmente en la primera parte, propició que la UD Alzira cumpliera su 25º partido seguido sin ganar a un equipo senior. Los azulgranas dominaron con claridad en la primera parte en la que llegaron en varias ocasiones al marco defendido por el ex azulgrana Joan “Castanyer”. También en la segunda se plantaron ante Álex, que rechazó todos los disparos entre palos.

Sergio Paredes partió con Izán; Abraham, Borja y César en el centro de la defensa, junto a Chust y Jorge Ruiz -que jugaba su primer partido después de semanas lesionado- en bandas. Gomis y Leo formaban el doble pivote, Lucas y Bueno entraban por bandas y Vassi era la referencia. En el Carcaixent, el exentrenador de la cantera alzirista, Xesco Ortiz alineó a Castanyer; Cristian, Salva, Miguel Ángel, Javi Oltra; Miquel, Víctor, Dani, Sergi; Fede y Ryan.

La primera ocasión no llegó hasta el minuto 17 con un disparo de Chust viniendo desde la banda que salió cruzado. Previamente Javi Oltra había llegado a línea de fondo azulgrana, pero su centro no encontró rematador. Con una falta desde la banda en el minuto 20, Leo obligó a Castanyer a estirarse para rechazar a córner. Cuatro minutos después ,de nuevo el canario disparó raso y en el 26, un pase de este tropezó en un defensor y quedó franco el balón a Lucas para que lo colgara al portero de Corbera. Pasada la media hora, una pérdida de Jorge Ruiz permitió a quien fuera jugador del juvenil A alzirista la pasada temporada, Miquel Lázaro, disparar el balón a Izan, que lo rechazó a córner. En el 35, Ruiz fue sustituido por Álvaro Guillén para no forzar ya que no jugaba desde el 25 de mayo. En el tramo final del primer acto llegaron las mejores ocasiones alzireñas. En el 36 Vassi encaró a Castanyer pero un defensa se la robó. En la siguiente jugada sería Álvaro Guillén quien lo intentó y se encontró con el guardameta. A tres para el descanso, Vassi disparó desde la frontal ligeramente desviado y en el último minuto, combinó con Leo, quien también se topó con Castanyer. Y de poder golear, pudo llegar el empate, superado el tiempo reglamentario, cuando el Carcaixent chutó por encima del larguero.

Para afrontar la segunda parte, Paredes hizo el grueso de los cambios. Continuó en la portería Izan. Formó una defensa inédita con Hugo Franco, Javi Soro -jugador a prueba-, Ander; César, Cristian, Aguilar, Álvaro Guillén; Llario, Santi y Bueno. Este último lanzó un libre directo a los diez minutos que fue rechazado a córner y minutos después fue sustituido por Traver. Por su parte, el Carcaixent jugó con Álex; Carlo, Emery, Miguel, Javi Oltra; Miquel, Ngema, Dani López, Sergi; Alexandre y Javier. Posteriormente salieron Tudela y Valero.

Aunque el juego del Alzira no era tan fluido como en la primera parte, hubo algunas conexiones como la de Aguilar -que va dejando buenas sensaciones- hacia Álvaro Guillén, pero el mano a mano fue desbaratado por Álex. Dos minutos después, en el 66, un balón en largo fue pinchado por Víctor y batió a Izan. Con el empate los carcaixetins se crecieron y en el 68, Álvaro chutó cruzado e Izán sacó a córner. También el autor del empate, Álvaro, sacó un libre directo que se fue fuera por poco. En 17 para la conclusión Chust volvió a entrar en el campo por César. En el 82, Llario lo intentó desde fuera del área pero también se encontró con Álex.

El último partido de pretemporada del Alzira se jugará el sábado a las 19h. en el Luis Suñer Picó ante el Castellón B, equipo recién ascendido a 2ª RFEF al proclamarse campeón liguero la pasada temporada. La entrada costará 5€ para los mayores de 13 años que no sean abonadas.

Por su parte el Carcaixent jugará su penúltimo partido de preparación el viernes a las 20 h. de nuevo en el Quatre Camins ante el Atlètic Vallbonense.