Algemesí mejora el alumbrado del casco antiguo

El ayuntamiento de Algemesí ha mejorado la intensidad lumínica en 400 farolas del casco antiguo. La actuación en el mes de septiembre de 2024, pero se tuvo que paralizar a causa de la riada. Así, durante los meses de verano, los Servicios Municipales de alumbrado público han continuado realizando los trabajos de retirada de los tulipanes (cuatro protecciones blancas que rodean las farolas) para conseguir más iluminación en las calles.

"Un resultado que el vecindario ha ido acogiendo con mucha satisfacción a medida que avanzaban por las diferentes calles, puesto que realmente es percibe un cambio muy sustancial, y aporta más seguridad y tranquilidad peatonal", ha destacado la regidora de Servicios Públicos, Carmina Borrás.

El consistorio trabaja ya en nuevos proyectos para eliminar por completo de la ciudad un modelo de columna antigua, tipo cuadrada, presente en varias calles y avenidas, que genera problemas en cuanto al mantenimiento a causa de su material debido a que son fácilmente corrosibles en las bases y no aportan la intensidad lumínica necesaria.