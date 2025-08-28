De Algemesí a Menorca para agradecer la solidaridad en la dana: "Nos sorprendió que se subieran a un barco sólo para ayudarnos"

Una imagen enviada a través de Whatsapp en la que se veía a los vecinos y vecinas de Sant Climent (Menorca) recolectando alimentos y productos de primera necesidad para las poblaciones afectadas por la dana fue lo primero que vieron Pepa Aguado y Marc Mont, vecinos de Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, al recuperar la conexión móvil tras el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre. La primera planta de su vivienda y el garaje se habían llenado de lodo y agua, como gran parte de la localidad. "Fue la primera muestra de solidaridad que vimos tras la tragedia y nos marcó", explica Marc Mont. Añade: "Fue mi hija quien nos envió el 1 de noviembre, y cuando ya teníamos cobertura, la foto desde Barcelona para darnos ánimos, ya que una amiga suya vive en Sant Climent".

Pepa y Marc, desde el primer momento, tuvieron claro que querían devolver aquel gesto de cariño a los vecinos de esta pequeña pedanía de Menorca, que no dudó en prestarles ayuda en aquella situación tan complicada. Por ello, han aprovechado sus vacaciones para desplazarse a este municipio de 500 habitantes y agradecerles todas las muestras de solidaridad prestadas durante aquellas primeras semanas.

Ambos entregaron al vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Sant Climent una figura dels Tornejants, una danza tradicional de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí. "Queríamos encontrarlos como fuera para darles las gracias y entregarles esta figura que representa nuestro pueblo", insiste este vecino.

Durante su estancia en Menorca, se desplazaron a esta pedanía para encontrar a los voluntarios que se habían volcado en la catástrofe. Ambos fueron al restaurante de la localidad y preguntaron a los propietarios del local por si conocían a las personas que habían llevado a cabo la recolección de materiales. A la media hora llegó el vicepresidente de la asociación vecinal. "Nos contaron que uno de los habitantes es vecino de Algemesí y, por eso, la ciudadanía quiso ayudarnos", explica.

Aunque en un primer momento los vecinos pensaban que no recogerían suficiente material, el gesto de solidaridad por parte de la ciudadanía fue enorme. "Habían montado un puesto y tuvieron que cambiarse a un local porque habían llenado un tráiler con productos", reconoce el afectado, quien todavía se emociona al recordar los ríos de solidaridad durante aquellos días.

La pareja recalca la "voluntad" de esta población, que no dudó en desplazarse hasta Algemesí para prestarles ayuda. "Tuvieron que coger un barco, luego bajaron en Dénia y cogieron un coche para venir hasta aquí. Es muy sorprendente", agradece.

La asociación vecinal, por su parte, también ha agradecido este gesto. "Nos contactaron para agradecer de primera mano el gesto que tuvo el pueblo de Sant Climent y el trabajo del grupo de voluntarios", indican en una publicación en redes sociales. Además, les brindan ánimo en los trabajos de reconstrucción que todavía quedan por realizar en el municipio.