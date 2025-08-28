Alzira llança el programa PsicoSalut per a la prevenció de conductes addictives entre els joves
"Escoltem però no jutgem. T'ajudem" és l'eslogan de la campanya de conscienciació
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Salut Pública i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA), ha posat en marxa el nou programa PsicoSalut, desenvolupat en col·laboració amb SEMBREM, entitat d’acció social especialitzada en psicologia. L’objectiu principal del programa és previndre conductes addictives i fomentar hàbits de vida saludables entre la joventut d’Alzira, amb actuacions que es duran a terme també durant el segon semestre de 2025.
La regidora de Salut Pública, Lara Ferrer, ha destacat que “la UPCCA és un recurs clau per a evitar o reduir l’ús i abús de drogues, així com per a promoure una cultura de salut i benestar entre la ciutadania. Per a 2025, el programa disposa d’una subvenció de 49.649,90 €, destinada a reforçar les actuacions de prevenció i sensibilització en l’àmbit educatiu, familiar i comunitari”.
El programa inclou tallers de prevenció per a l’alumnat de 3r d’ESO de tots els centres d’educació secundària d’Alzira, amb l’objectiu d’oferir als joves eines per a millorar la gestió emocional, afrontar la pressió social i prendre decisions adequades davant de les principals conductes i substàncies addictives. També s’oferirà un servei d’informació i orientació individual de caràcter preventiu, amb cita prèvia, que proporcionarà informació i suport personalitzat sense tractaments clínics o terapèutics.
A més, s’ha posat en marxa la campanya de conscienciació “Escoltem però no jutgem. T’ajudem”, adreçada als joves d’Alzira i centrada en tres àmbits prioritaris: l’addicció a videojocs i xarxes socials, els jocs d’atzar i apostes, i el consum d’alcohol i tabac. La campanya es difondrà tant en espais físics visibles de la ciutat com en les xarxes socials municipals durant els primers mesos de l’any.
