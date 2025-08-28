El campamento que cambia el verano de los niños más vulnerables de la Ribera

Cuando llega el verano, no todas las familias pueden permitirse unas vacaciones, un viaje o, simplemente, un respiro. Para muchos niños y niñas con entornos familiares vulnerables y de escasos recursos, el estío significa pasar los días en casa, sin apenas alternativas de ocio. Por ello, Cruz Roja Alzira organiza cada año un campamento para que los más pequeños tengan la oportunidad de pasar unos días fuera, alejados de las pantallas y de la rutina.

Este año, 76 niños de Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga, Castelló y Algemesí pudieron disfrutar de cuatro días diferentes en este campamento, esta vez, celebrado en Albaida. Este año, a raíz de la dana, se han sumado 18 niños de barrios vulnerables de Algemesí como el Raval, fuertemente golpeado por la riada. Para muchos de ellos, esta es la primera experiencia lejos de sus casas, como explica Vicent Chambó, director técnico de Cruz Roja Alzira: «Esto es bueno para la emancipación de los niños, para que socialicen, se diviertan y aprendan hábitos saludables. En muchos casos, es la única actividad lúdica que tienen en todo el verano porque las familias no se pueden permitir otra cosa».

Uno de estos niños es Aalaadín Echaoui Gani, de Alzira. Empezó a acudir a Cruz Roja con seis años y este verano, con 16 ya cumplidos, lo ha hecho por primera vez como voluntario. «Quiero transmitir todo lo que me han enseñado, ayudar a los niños al igual que otros me ayudaron a mí», explica. «Cuando lo vives desde las dos partes, primero como niño y luego como voluntario, te das cuenta de lo importante que es que haya gente que siga acompañando a los más pequeños», añade.

Su madre, Souard Gani, llegó a España desde Marruecos y ha criado sola a sus dos hijos. El pequeño, Aalaadín, ya nació en España. «Es un niño al que le cuesta un poco salir de casa, pero siempre espera con ansia estos campamentos. Es un orgullo ver cómo quiere ayudar a los demás, es lo que le he enseñado en casa y he luchado por ello desde que me separé y me enfrenté sola a sacarlos adelante», comenta Gani. «Este verano no nos hemos podido permitir ir a Marruecos, así que es una suerte contar con estos recursos», añade.

Aalaadín Echaoui Gani, en la sede de Cruz Roja Alzira. / Levante-EMV

Carmen Pérez (nombre ficticio para proteger su identidad) es madre de tres niños. Llegó desde Madrid hasta Alzira huyendo de su agresor, su exmarido, ahora en la cárcel. Ella y su familia están en un programa de protección de víctimas de violencia de género. Una de sus hijas, Valeria (nombre ficticio también), de 14 años, ha ido por segundo año al campamento de Cruz Roja. «Ella ha padecido mucho y tiene que disfrutar, y da gusto ver cómo vuelve de contenta, siempre con ganas de más», relata Pérez, emocionada. «Es una niña muy tímida y gracias a los campamentos ha aprendido mucho, ha hecho amigos y ha salido de casa», añade.

En los campamentos las pantallas están prohibidas. «Queremos que se despejen, que disfruten de la naturaleza y socialicen más allá de los móviles», explica Chambó. A la joven Valeria no le preocupa: su mayor afición es leer y escribir. «De mayor, quiero ser poeta», asegura.

Los campamentos no tienen ningún coste para las familias, gracias a una subvención de 19.000 euros del IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud) y al trabajo de los voluntarios de Cruz Roja, acompañados por monitores profesionales de juventud. La organización cuenta además con la colaboración de los ayuntamientos de las localidades implicadas, en especial el de Alzira, cuyos Servicios Sociales identifican a los menores que necesitan este recurso y los derivan a Cruz Roja.

Además de los campamentos, Cruz Roja Alzira impulsa en verano otras actividades, como la entrega de vales para la piscina en colaboración con el ayuntamiento. Durante el resto del año la organización mantiene un trabajo de continuidad con clases de repaso escolar, propuestas de ocio y campañas sociales adaptadas a la infancia. Vicent Chambó y Mari Creu Carrió, presidenta de la organización en Alzira, explican que el objetivo es ampliar estas experiencias a otros periodos como Navidad o Semana Santa. Souard Gani lo resume con sencillez: «Estas actividades son muy importantes para los niños. Cualquier cosa que a un niño le venga bien para disfrutar no es ninguna tontería y tiene que tomarse en serio».