Un castillo de arena promociona la apertura del Roig Arena en Cullera

Las campañas publicitarias en las playas, habituales en los veranos de las décadas de los 80 y los 90, regresan con aires renovados. Este pasado fin de semana, vecinos y turistas de Cullera se encontraron con una grata sorpresa en pleno paseo marítimo: la recreación en arena del futuro estadio Roig Arena, el recinto que abrirá oficialmente sus puertas el próximo mes de septiembre en València.

La instalación efímera, de carácter monumental, se levantó frente al edificio Arensol utilizando arena transportada con el volquete de un camión. La escultura se convirtió en un punto de atracción para curiosos y visitantes, que no dudaron en fotografiarse junto a ella durante todo el fin de semana, antes de que fuera demolida este miércoles.

El Roig Arena se presenta como un espacio de referencia para eventos musicales, culturales y deportivos, además de albergar la sede oficial del Valencia Basket Club. Con esta acción promocional, se ha querido recuperar el espíritu de las antiguas campañas veraniegas que en los años 80 y 90 llenaban las playas valencianas de espectaculares castillos y figuras de arena que asombraban a propios y extraños.