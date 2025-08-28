Compromís vuelve a criticar la celebración de festejos taurinos en Carlet

Compromís per Carlet ha denunciado la celebración de festejos taurinos y la instalación de la plaza de toros portátil en un espacio catalogado como zona verde. El portavoz de la formación, Pere Chovares, considera que se trata de “un terreno no apto para este tipo de eventos” y recuerda que la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana establece que las zonas verdes deben destinarse a usos recreativos y ambientales. "La tauromaquia no lo es”, subraya.

La alcaldesa de Carlet (PP), Laura Sáez, afirma que “no hay ninguna irregularidad en la documentación”. Según explica, el miércoles tuvo una reunión con la Policía Autonómica que revisó los permisos y avaló la realización de los eventos. Sáez recalca además que “el Partido Popular no está haciendo nada que no hiciera Compromís cuando gobernaba”, y recuerda que en 2015, con la formación nacionalista y el PSOE en la alcaldía, se autorizó a la peña taurina el montaje de una plaza sobre la vía pública “con las mismas condiciones que ahora”. Además, insiste en que este tipo de festejos también se llevan a cabo en los municipios en los que Compromís se encuentra al frente.

Chovares también critica, por otra parte, la falta de transparencia del consistorio al asegurar que no ha recibido la documentación solicitada sobre la utilización del espacio a pesar de haber presentado una instancia en el ayuntamiento. Frente a ello, la alcaldesa sostiene que la licencia municipal para el montaje es "correcta” y puntualiza que el resto de autorizaciones “son potestad de la conselleria”.

Compromís reitera su oposición a la celebración de festejos taurinos, que la localidad recuperó el año pasado. “Es una muy mala noticia para Carlet porque nos hará retroceder como pueblo moderno y respetuoso con los derechos de los animales”, argumenta Chovares. El partido manifiesta su discrepancia con la organización de "bous embolats". Como recogió este diario, Saéz planteaba como requisito para autorizar los festejos taurinos la no celebración del "bou embolat". Preguntada por esta cuestión, la alcaldesa ha decidido no manifestarse.