Cristian Povea sustituirá a Jaime Peiró en el Alzira FS

Cristian Povea es el sustituto del lesionado Jaime Peiró en el Family Cash Alzira FS. El jugador sevillano llega a la capital de la Ribera Alta cedido por el Jimbee Cartagena, una cesión que los aficionados meloneros no se han tomado nada bien ya que su club ha de afrontar cinco competiciones y la plantilla no es precisamente larga (13 fichas). Braulio Correal contará con un ala diestro de 24 años que ha jugado los últimos años en el Real Betis. Povea fue internacional sub-19, en que se proclamó campeón de Europa, y sub-21. Ganó la Copa del Rey 2024 y fue subcampeón de la Supercopa 2025, año en el que ha ganado la liga de Segunda División y fue considerado el MVP de la categoría de Plata. Esta temporada ha marcado 25 goles. También logró 14 en su estancia en el Betis B, antes de saltar al primer equipo verdiblanco y jugar dos temporadas completas en Primera División, en las que marcó 5 y 4 goles respectivamente. En el amistoso jugado el pasado día 16, Povea marcó al que ahora es su equipo en el triunfo del Jimbee por 2-5. Se da la circunstancia que el nuevo fichaje es sobrino de Ivi, si bien su tío “no ha tenido nada que ver. Me alegro de volver a compartir vestuario y pista con Cristian, que es un gran jugador que no voy a descubrir”. Ambos juegan en bandas distintas por lo que podrán coincidir en la cancha.

Por otra parte, el Family queda a expensas de la última jornada para saber si se clasificará para las semifinales de la Supercopa Comunitat. El martes ganó 0-2 al Pilar con goles de Pablo Ibarra e Ivi en los dos últimos minutos de partido. Según queden el sábado los capitalinos y la Nucia sabrán si quedarán primeros o segundos del grupo C. Los ribereños necesitan que los pilaristas ganen o empaten o que La Nucia se imponga por un solo gol para ser primeros. Si los de la Marina ganan de dos o más quedarán segundos y el Alzira FS deberá esperar a ser el mejor segundo para llegar a la Final a 4.

El sábado se jugará el último partido de la pretemporada a las 19 h. en el Palau d’Esports contra el Viña Albali Valdepeñas con el que volverán a la que ha sido su casa Álex Naranjo y Gustavão. Será la 9ª edición del trofeo Juan Beteta, por lo que el partido no entra en abono y la entrada costará 5 €. La recaudación irá a la Asociación Valenciana de Enfermos de ELA (ADELA CV).