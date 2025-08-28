Vaivén
Danzas y música para reabrir el puente sobre el Magro en Carlet
Carlet en Dansa, la Agrupació Musical l’Artística y la Societat Unió Musical actuarán para celebrar la restauración de este acceso al municipio tras diez meses cerrado
L-EMV
Una comitiva de danzas y de música será la encargada de inaugurar el nuevo y ansiado puente sobre el Magro en Carlet. La riada del 29 de octubre se llevó por delante infraestructura de acceso al municipio, que lleva casi un año cerrada. El próximo viernes, 5 de septiembre, por fin se reabrirá al son de músicos y bailarines de la localidad de la Ribera Alta.
El Ayuntamiento de Carlet ha organizado todo un evento para la reapertura. A las 18:30 horas, tendrá lugar un acto de reconocimientos por la dana en la plaza Salvador Giner y, a las 19:00 horas, se reestablecerá por fin la circulación por este puente. El acto contará con las actuaciones de Carlet en Dansa, la Agrupació Musical l’Artística y la Societat Unió Musical.
