Montserrat registra un tercer terremoto en poco más de 24 horas
El seísmo de magnitud 1,8 en la escala de Richter se ha registrado a 9 kilómetros de profundidad
Montserrat ha registrado un movimiento sísmico a las 14:42 h de 1,8 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El epicentro se ha localizado a nueve kilómetros de profundidad. Se trata del tercer terremoto contabilizado en el municipio en los últimos días.
La localidad ya presenció dos temblores más durante la mañana de ayer. El primer movimiento sísmico se produjo durante la madrugada, a las 04:04 horas, al noroeste del término municipal. El epicentro se localizó a 5 kilometros de profundidad, en una zona próxima a la Colònia Lloma Vaquera y la carretera que une Picassent y Alborache.
El seísmo se sintió con intensidades II-III en parajes y zonas de Montserrat como Colinas Venta Cabrera, Nuestra Señora de la Asunción, El Flare y Virgen de Montserrat, así como en Cumbres Calicanto de Torrent.
La magnitud de este temblor provocó que algunos vecinos lo notaran e, incluso, llegaron a despertarse por el temblor.
Tras 3 horas y 50 minutos, es decir, a las 7:57 horas, el municipio volvió a registrar otro temblor. En este caso, se localizó entre el casco urbano de Montserrat y la urbanización Cumbres de Calicanto y ha alcanzado 1,9 grados de magnitud, con epicentro a 9 kilometros de profundidad.
La Ribera ha registrado un total de 21 temblores durante estos ocho meses.
