Real encabeza las ayudas por habitante tras la riada con 14.000 euros por vecino

La localidad de Real ha recibido 32,04 millones de euros para reparar los daños ocasionados en infraestructuras municipales y otros cuatro para reparar caminos afectados durante las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. A ello, se suma el importe indemnizado por el Consorcio de Seguros, la subvención por parte del Ministerio de Vivienda o de Juventud e Infancia o las realizadas por la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana.

Real no esel municipio que más desperfectos sufrió ni el que más pagos ha percibido tras la dana, pero sí que se puede decir que es la localidad que más dinero por habitante ha cobrado. Real concentra el mayor número de ayudas por habitante tras las inundaciones con un total de 14.010 euros por vecino.

Este término municipal cuenta con una extensión aproximada de 10,56 kilómetros cuadrados y cerca de 2.500 vecinos y vecinas. Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre ocasionaron daños en gran parte del territorio, ya que la localidad no sólo se enfrentó a la riada, sino también a las fuertes lluvias que acumularon hasta 138,6 litros por metro cuadrado durante aquella trágica jornada.

Las infraestructuras, los caminos, los puentes o los campos de la localidad fueron anegados por el barro y el agua. Desde el primer momento, el consistorio ha reclamado ayudas a las distintas administraciones para poder hacer frente a los costes tan elevados para un municipio tan pequeño.

Cerca de 31 millones de euros han sido otorgados por el Ministerio de Política Territorial (Miteco) para reparar las distintas infraestructuras afectadas. A ello se suman los cuatro millones para adecuar los caminos o los cerca de 278.546 euros para contratar a personas en paro, entre otros.

Por detrás, se sitúan Alfarb y Algemesí, que concentran más de 4.000 euros de pagos por habitante tras la dana. En el primer caso, se podría decir que cada uno de los 1.596 residentes han recibido 4.961 euros. Alfarb, que también sufrió las fuertes lluvias durante la mañana del 29 de octubre, ha percibido, entre otras ayudas y subvenciones tanto a nivel estatal y autonómico, 1,42 millones para reparar caminos y comunidades de regantes, mientras que 6,78 millones se han destinado a las infraestructuras afectadas por la dana.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, es la localidad que concentra mayor número de pagos. En este caso, la localidad supera los 131 millones percibidos, aunque gran parte de estos se destinan a la reparación de infraestructuras municipales. En esta localidad, cada uno de los 27.000 habitantes recibe 4.814 euros.

Pueblos más afectados

Alginet, que sufrió el paso del tornado durante aquella trágica jornada, fue otro de los municipios más afectados por la dana el 29 de octubre. En este caso, la localidad ha recibido 22 millones por parte del MITECO para reparar las infraestructuras, a los que se suman cerca de dos millones para las explotaciones agrícolas y la reconstrucción de caminos y comunidades de regantes afectadas. En otras cifras, el cómputo total de ayudas en relación al número de habitantes es de 1.702 euros por vecino.

L'Alcúdia y Guadassuar fueron los otros dos municipios en los que la fuerza del río Magro ocasionó mayores daños. En el primer caso, la localidad ha recibido 37,38 millones por parte del MITECO para las infraestructuras municipales y 4,1 por parte del Ministerio de Agricultura para los caminos, las explotaciones agrícolas o las comunidades de regantes, lo que supone cerca de 3.204 euros por habitante.

Los cerca de 5.900 vecinos de Guadassuar podría decirse que han recibido 1.373 euros por residente en pagos y ayudas. En este caso, la reparación de edificios e infraestructuras municipales asciende a 5,96 millones, mientras que los daños en la agricultura rondan los 4,5 millones.

La capital de la Ribera Alta también sufrió los daños de la dana. En este caso, cada uno de los más de 45.000 habitantes de Alzira podría recibir cerca de 525 euros. En este caso, los daños municipales ascienden a 20,9 millones, mientras que las reparaciones en caminos y explotaciones agrícolas se sitúan en más de 9 millones.