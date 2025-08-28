Un reventón en una tubería deja sin agua a los vecinos de una calle de Algemesí
La concesionaria trabaja en la reparación de cuatro metros de cañería
Un reventón en una tubería situada en la calle Alberto Tortajada de Algemesí ha dejado sin suministro de agua a los vecinos y vecinas de esta vía. El incidente, que se ha producido durante esta madrugada, ha coincidido con unas obras que se están llevando a cabo por parte de la compañía eléctrica de Iberdrola en este punto.
Con el fin de acometer las obras, Iberdrola también ha tenido que dejar sin suministro de luz a los residentes para que la concesionaria pueda iniciar la reparación. El reventón, además, ha dejado al descubierto un trozo de acera.
El Ayuntamiento de Algemesí ha informado que la concesionaria del servicio de agua potable está trabajando en la sustitución de cuatro metros de cañería, por lo que se prevé, si no hay imprevistos, que en un par de horas esté solucionado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- El Consell apremia a Cullera para decidir en dos meses si inicia o descarta el Manhattan
- Pierde el control del coche y atraviesa un bloque de apartamentos
- La CHJ levanta una mota de 860 metros de longitud para proteger a l'Alcúdia del Magro
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Cullera justifica el retraso del Manhattan por la dificultad para localizar a los dueños
- La masificación en las playas de Sueca dispara los problemas de conexión móvil
- Iberdrola alerta de la falta de potencia eléctrica para abastecer el Manhattan