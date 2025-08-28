Un reventón en una tubería deja sin agua a los vecinos de una calle de Algemesí

Un reventón en una tubería situada en la calle Alberto Tortajada de Algemesí ha dejado sin suministro de agua a los vecinos y vecinas de esta vía. El incidente, que se ha producido durante esta madrugada, ha coincidido con unas obras que se están llevando a cabo por parte de la compañía eléctrica de Iberdrola en este punto.

Con el fin de acometer las obras, Iberdrola también ha tenido que dejar sin suministro de luz a los residentes para que la concesionaria pueda iniciar la reparación. El reventón, además, ha dejado al descubierto un trozo de acera.

El Ayuntamiento de Algemesí ha informado que la concesionaria del servicio de agua potable está trabajando en la sustitución de cuatro metros de cañería, por lo que se prevé, si no hay imprevistos, que en un par de horas esté solucionado.