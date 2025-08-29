El alcalde Montserrat frente a los terremotos: "Son sucesos esporádicos que no nos preocupan"

El Ayuntamiento de Montserrat no adoptará medidas preventivas tras los tres movimientos sísmicos registrados entre la madrugada del miércoles y la tarde del jueves, que alcanzaron magnitudes de entre 1,8 y 2,5 grados en la escala de Richter. Aunque los temblores fueron percibidos por parte de la población, no se registraron incidencias ni se activaron protocolos de emergencia. Son los primeros terremotos con magnitudes superiores a 1,5 grados que afectan a Montserrat en lo que va de año, pero se trata de "sucesos esporádicos" que no parecen preocupar a la población, según el consistorio.

El alcalde del municipio, Sergio Vilar, explica a este periódico que no recibieron "ninguna llamada de emergencia”. Señala que los incidentes registrados son sucesos "esporádicos" y que no deben preocupar a los vecinos. Además, el primer edil añade: "Los vecinos notaron los temblores, pero no hubo gran revuelo ni consecuencias relevantes para la población”.

Orden cronológico

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el primer seísmo, de 2,5 grados de magnitud, se produjo a las 04.04 horas al noroeste del término municipal, con epicentro a 5 kilómetros de profundidad en las inmediaciones de la Colònia Lloma Vaquera y la carretera que conecta Picassent y Alborache. Casi cuatro horas más tarde, a las 07.57 horas, se registró un segundo temblor de 1,9 grados, localizado entre el casco urbano de Montserrat y la urbanización Cumbres de Calicanto, con epicentro a 9 kilómetros de profundidad. El tercero se produjo ya en la tarde del jueves, a las 14.42 horas, alcanzando 1,8 grados con epicentro en la misma zona que el anterior.

En los últimos ocho meses se han contabilizado 21 movimientos sísmicos en la Ribera, principalmente en municipios como Sumacàrcer, con cinco registros, y Antella, con cuatro. En todos los casos, fueron de baja intensidad y no provocaron daños.