Algemesí derribará tres edificios municipales por los daños estructurales de la riada

Tres edificios municipales deberán ser derribados en Algemesí durante las próximas semanas por los daños estructurales sufridos tras el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre. El ayuntamiento ha reconocido que la guardería y el centro de participación ciudadana situados en el barrio del Raval, el más golpeado por su cercanía al río, deberán ser derruidos. A ellos se suma el CEIP Carme Miquel, que, como ya informó este diario, la Conselleria de Educación volverá a construir en esta zona, aunque con algunas medidas para garantizar la seguridad en caso de sufrir una situación similar.

Los cerca de 200 alumnos de este centro educativo estudiarán durante los próximos cursos en aulas prefabricadas, que ya están colocadas en este barrio, y que estarán a una cota de altura de cerca de 1,40 metros para garantizar la seguridad de los menores en el caso de que se produjera otra riada. El futuro colegio también se construirá con perspectiva antiinundación.

En cuanto a la guardería y al centro de participación ciudadana, el consistorio también deberá derribarlos por los daños ocasionados. El ayuntamiento trabaja en la habilitación de otras zonas del barrio para llevar a cabo su construcción, aunque se encuentra a la espera de la modificación del plan general de ordenación urbana. "La reconstrucción se tendrá que adaptar a la reordenación del barrio que queremos llevar a cabo", explica el alcalde de Algemesí, Jose Javier Sanchis. No obstante, ambos centros también se construirán en altura.

El alumnado de la escoleta infantil ha sido reubicado en el barrio del Carrascalet. La oposición lleva meses exigiendo su demolición, ya que se ha transformado en un narcopiso. Además, denuncian el lamentable estado del parque infantil de este barrio. En este caso, Sanchis señala que se encuentra cerca de un edificio que será derribado y, por lo tanto, trabajarán en su reconstrucción cuando se acometan los trabajos.