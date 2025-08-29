AVA-ASAJA alerta de un brote histórico de pyricularia que amenaza la cosecha arrocera de la Ribera Baixa

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado la grave propagación de la pyricularia en los arrozales de la Ribera Baixa, un hongo que afecta ya a cerca del 60% de las parcelas y que está provocando pérdidas sin precedentes en el sector.

Las condiciones climáticas de este verano, con humedades de hasta el 90%, han favorecido la expansión de la enfermedad. El tesorero de AVA-ASAJA y presidente del grupo de trabajo del arroz del COPA-COGECA, Miguel Minguet, advierte de que “el año pasado la plaga se centró en la variedad Bomba, pero este año se ha extendido a todas, en especial Albufera y Jsendra, donde algunos campos presentan entre un 80% y un 100% de afección. El resultado de la cosecha será desastroso, con unas pérdidas nunca conocidas”.

La organización agraria recuerda que, desde la prohibición del Triciclazol, el Ministerio de Agricultura únicamente permite de manera excepcional el uso de fungicidas basados en estrobilurinas, productos que generan resistencias y pierden eficacia. La falta de alternativas agrava la situación: desde 2001 el número de materias activas autorizadas ha pasado de 900 a menos de 470, y solo desde 2019 se han retirado 85 sustancias sin que existan reemplazos convencionales, a pesar de que siguen utilizándose en países exportadores de arroz hacia la Comunitat Valenciana.

Ante esta crisis, AVA-ASAJA reclama a la administración autorizaciones excepcionales para emplear fungicidas eficaces y un cambio en el sistema de aprobación de materias activas. Asimismo, pide una mejora en la línea del seguro del arroz, ampliando coberturas que permitan indemnizar las pérdidas derivadas de la pyricularia y de otros riesgos similares.

El responsable de la sectorial del arroz, José Pascual Fortea, subraya que “todas las parcelas presentan daños en mayor o menor medida. Si no contamos con autorizaciones excepcionales, la situación será nefasta porque los productos actuales han generado resistencias”.

AVA-ASAJA advierte de que, sin medidas urgentes, este cultivo milenario corre un serio riesgo de desaparecer del paisaje valenciano.