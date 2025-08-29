La CHJ invierte cuatro millones en obras de emergencia para proteger l'Alcúdia del Magro

La ministra de Ciencia, Diana Morant, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, han visitado l'Alcúdia para conocer el estado de las obras que está acometiendo la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de proteger la localidad del río Magro.

Ambos han visitado junto al alcalde de la localidad, Andreu Salom, la mota de 860 metros de longitud que se está construyendo junto al río para evitar futuras riadas como la acontecida el pasado 29 de octubre. Diez meses después de aquella trágica jornada, los trabajos avanzan a buen ritmo y se prevé que estén finalizados antes de que termine este año.

Cerca de veinte personas trabajan durante las últimas semanas en esta infraestructura que se incluye dentro de las dos obras de emergencia que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de España en la Ribera. En concreto, estos trabajos, como ha explicado la propia Morant, tendrán un coste de cuatro millones de euros en la localidad con el objetivo de evitar que el agua inunde la zona urbana. "Es una mota de protección y estabilización construida con gabiones, que se llenan de las piedras que arrastró el río", ha explicado la ministra de Ciencia. Además, también se trabaja en la ampliación de la cuenca para dotarle de una mayor capacidad en el caso de que se produzcan riadas.

"Es una obra muy importante porque pretende ampliar la capacidad de este río y asumir caudal para que en próximos fenómenos no se desborde y no llegue a la ciudad. Vamos a dibujar el río como el río se dibujó durante la dana", ha insistido Morant. Añade: "Vamos a aumentar la capacidad del río Magro para que el cauce del río recoja toda esa agua si ocurre una situación similar", ha expuesto.

La ministra ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de España tras la dana. "Seguimos a pie de obra en todos los municipios afectados por la dana", ha recalcado la ministra. El Gobierno de España, como ha recordado, ha destinado más de 70 millones de euros a este municipio para iniciar las labores de reconstrucción. Además, la Sareb ha cedido siete viviendas al municipio para las personas afectadas por la riada.

El alcalde de la localidad también ha recalcado la importancia de esta obra. "Es vital y necesaria. Va a un ritmo muy avanzado y esperamos que esté a final de año", ha reconocido Salom.

Obras en la Ribera

El organismo de cuenca ha invertido 16,5 millones de euros para proteger a los vecinos y vecinas de l'Alcúdia y Guadassuar de posibles desbordamientos del río Magro. El proyecto pretende proteger a estos municipios, pero sin incrementar el riesgo de las zonas menos vulnerables de la comarca.

En esta localidad, la CHJ ha construido una mota con gaviones y colchones en eL margen derecho del río para proteger al municipio de las erosiones y darle estabilidad de unos 500 metros. La protección está previsto que concluya aguas abajo del cruce del río con la A-7.

El Ayuntamiento de l'Alcúdia reitera la importancia de estas obras, que avanzan a buen ritmo y de acuerdo con la planificación establecida. La mota en construcción ya ha llegado a los 390 metros de longitud, de los 860 metros totales previstos.