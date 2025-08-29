Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés

Un incendio en Massalavés ha obligado a interrumpir la circulación de la línea 1 de Metrovalencia entre las estaciones de Castelló y l'Alcúdia. El fuego se ha originado entre un desguace y un campo abandonado en el área industrial de la localidad.

El fuego se ha originado, según fuentes municipales, en un campo de vegetación y podría haberse extendido al desguace de la localidad, situado en la N-340 junto a la A-7. El Consorcio Provincial de Bomberos confirma que ha afectado a la zona exterior del desguace, donde se encontraban alguns vehículos.

El incendio ha provocado una gran columna de humo negro, que ha alertado a la ciudadanía. Por el momento, trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas, un coordinador forestal, cuatro dotaciones y un sargento del Consorcio Provincial de Bomberos y tres medios aéreos.

La patrulla de la Guardia Civil y el helicóptero, según explican los presentes, se encuentran patrullando la zona y cargando y descargando agua en la zona para evitar la propagación del fuego.

Incendio en Massalavés. / Levante-EMV

Información en elaboración