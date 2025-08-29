El Gobierno atribuye a la escasez de mano de obra y materiales el retraso en la reparación de ascensores dañados

Los daños en la red de alcantarillado o el retraso en la reparación de cerca de 900 ascensores que siguen fuera de servicio diez meses después de las trágicas inundaciones se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

El Gobierno de España atribuye el retraso en la reparación de los montacargas a la falta de mano de obra y a la necesidad de materiales específicos para llevar a cabo los trabajos. "Lo primero que hicimos fue asociarnos con la patronal de ascensores para ver cuál era el problema, ya que es un problema real y ver qué soluciones aportábamos", ha explicado la comisionada de la dana, Zulima Pérez, durante su visita a las obras para proteger l'Alcúdia del río Magro con motivo del décimo aniversario de la catástrofe.

Pérez ha reiterado el trabajo del Gobierno de España que "asumió un compromiso que está fuera de las competencias del Estado, pero que era necesario para avanzar". La comisionada ha reconocido que todavía hay ascensores que no están reparados, aunque niega conocer la cifra exacta de los montacargas que todavía no funcionan.

El Gobierno ha insistido en que la falta de mano de obra dificultó las labores. "Había alguna normativa que hacía que algunos operarios que trabajan en la dana tuvieran que acudir a otras revisiones. Desde el Ministerio de Industria se hizo una moratoria para que no tuvieran que acudir a otros ascensores, por lo que hemos podido liberarles", ha recordado.

Pérez insiste en que, además, también se ha producido una escasez de materiales específicos, ya que, en sus palabras, "no todos los ascensores son iguales ni se hacen de la misma manera, puesto que cada uno tiene unas características distintas".

El ejecutivo se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales de los distintos ayuntamientos afectados por la riada para "priorizar las fincas con personas con movilidad reducida o de avanzada edad". "Queríamos que los más desfavorecidos pudieran tener cuanto antes su ascensor, por lo que les pedimos que nos pasaran los prioritarios", indica.

La comisionada ha reconocido que el gobierno ha conseguido reparar entre 65 y 70 montacargas prioritarios. "Algunos no están reparados, pero funcionan", explica.

500 millones para el alcantarillado

Los ayuntamientos afectados por la riada, y como ya ha informado este diario, también han manifestado su preocupación por la situación de la red de alcantarillado, que, en muchos casos, se encuentra "con barro y en situación de colapso", como ocurre en l'Alcúdia. Los consistorios alertan de la llegada de danas o gotas frías en otoño que podrían provocar pequeñas inundaciones o embalsamientos en los municipios por la situación de la red.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que también ha visitado las obras ha reconocido que los trabajos de alcantarillado es "uno de los desafíos más grandes que tenemos".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ultima la resolución definitiva y el pago de ayudas de un total de 500 millones de euros destinados a reparar y adecuar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de estas localidades. "Los recursos están a punto de llegar", ha insistido Arcadi España diez meses después de la trágica dana.

A pesar de que todavía no se han movilizado los recursos, el secretario ha insistido en que ya se han realizado algunas actuaciones urgentes en los municipios. En sus palabras, el Gobierno de España "ha trabajado en las actuaciones más necesarias para afrontar las próximas lluvias". "No hay ningún problema y las acciones se van a acelerar", ha recalcado.

Dimisión de Mazón

Morant ha aprovechado la visita para volver a exigir la dimisión del President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Él no se ha reunido con los alcaldes ni con las víctimas porque no quieren reunirse con él", ha lamentado.