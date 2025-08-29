Las lluvias de otoño reavivan el temor de vecinos y ayuntamientos a colapsos en el alcantarillado tras la dana

"¿Funcionará la red de alcantarillado afectadas por la dana si se produce un fuerte episodio de lluvia?". Es la pregunta que se plantean muchos vecinos y vecinas de los distintos municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre ante la llegada de posibles episodios de gotas frías.

Diez meses después de la catastrófica riada, los daños en la red de alcantarillado se han convertido en una de las principales preocupaciones para los ayuntamientos y vecinos. El Gobierno de España todavía no ha abonado a los consistorios la cuantía económica necesaria para reconstruir la red de saneamiento 304 días después de aquella trágica jornada.

Las lluvias del pasado mes de marzo ya provocaron embalsamientos en algunas localidades como l'Alcúdia o Algemesí. De hecho, el Ayuntamiento de Algemesí solicitó a los residentes que sacaran los coches de las cocheras y repartió sacos de arena para proteger sus viviendas, mientras que las brigadas municipales de l'Alcúdia evitaron que se produjeran embalsamientos. Diez meses después la situación es muy similar. La ciudadanía y los gobiernos están pendientes del cielo y temen que un episodio de lluvias pueda ocasionar daños en sus municipios.

"Desde la dana estamos con el 'ay, si llueve'. A día de hoy, y si hubiese una gota fría, la red de saneamiento colapsaría en l'Alcúdia por la situación en la que se encuentra", lamenta el concejal de Obras y Servicios, Aureli Amat.

Amat reconoce que "la red de saneamiento es la mayor preocupación del ayuntamiento", ya que, en sus palabras, "los pozos están embozados, hay colectores que no funcionan y las alcantarillas tienen barro".

El consistorio cifra en más de 22 millones de euros los costes de reparación de la red de saneamiento para que funcione a pleno rendimiento. De hecho, durante el mes de enero, el ayuntamiento tuvo que movilizar a tres brigadas municipales que estuvieron trabajando con bombas para evitar que el agua volviese a entrar a las viviendas o garajes. Ante esta situación, el ayuntamiento proyecta durante el mes de septiembre actuaciones de urgencia en dos de las calles más afectadas de la localidad. "Empezaremos a reparar dos calles problemáticas en episodios de lluvia porque cuando llueve, les entra agua en casa", explica Amat.

Alginet, por su parte, señala que los daños ascienden a seis millones de euros. La alcaldesa Elia Ferrer también manifestó su preocupación hace unos días a este diario. "Ya tuvimos que actuar de emergencia en febrero en una de las calles de la localidad. No llovió mucho, pero, al estar obstruidos, no tragaba", recuerda.

En Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, los costes de reparación de la red ascienden a más de 25 millones de euros. En algunos tramos, el consistorio sólo debe realizar una limpieza exhaustiva, aunque en otros debe realizarse una renovación completa del propio colector. Como ya informó este diario, los 117 kilómetros de la red de alcantarillado resultaron dañados. El 10 % de ellos deberán ser sustituidos completamente. Se prevé que la reparación de 11 kilómetros de colectores se prolonge más de cuatro años.

"Las obras en el alcantarillado es una de las cosas que más preocupa a los vecinos. La gente quiere ver movimiento en la calle y que reparemos el alcantarillado, pero no tenemos el dinero y, por lo tanto, no podemos hacer nada", explica el alcalde, José Javier Sanchis.

El ayuntamiento también ha realizado ya algunos trabajos preventivos, aunque las actuaciones más extensas todavía no se pueden acometer. "Hemos desembozado algunos colectores con camiones cuba y hemos invertido en la limpieza de imbornales, pero hay muchos tramos con barro", reconoce.

"Vienen los episodios de gota fría en septiembre y octubre e imaginamos que la red está saturada. No hemos tenido ningún problema, pero veremos qué pasa si cae mucha agua", explica Neus Pla, vecina de la localidad.

A pesar del temor, Sanchis lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "No hay que alarmarse, aunque todo depende de la cantidad de lluvia. Hasta que no se produzca un episodio así no podremos saber los daños", insiste el primer edil.

Tanque de tormentas

La red de saneamiento de Algemesí siempre ha ocasionado problemas en episodios de fuertes lluvias. De hecho, el ayuntamiento proyecta redimensionar la red y construir de un tanque de tormentas con un coste de 40 millones de euros para proteger el casco urbano. El consistorio ha trabajado durante varios meses en este proyecto, que plantea que el agua de los colectores se deposite en este tanque situado en la Calandria. Ahora espera la aprobación del Miteco.