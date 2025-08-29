Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Metrovalencia habilita un bus tras la suspensión parcial de la línea 1 por el incendio

El Consorcio Provincial de Bomberos informa que el incendio de Massalavés ha quedado controlado sobre las 20:50 h

Trabajos de extinción del fuego.

Trabajos de extinción del fuego. / Josep Cortés

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que el incendio de Massalavés, que ha afectado a parte de un desguace, ha quedado controlado sobre las 20:50 h. Sin embargo, Metrovalencia mantiene suspendida la circulación parcial de la línea 1, entre las estaciones de Castelló y l'Alcúdia.

Metrovalencia ha informado que se establece un transbordo en autobús de l'Alcúdia a Alberic y Castelló.

Como ha informado este diario, sobre las 16 h, se ha interrompudo la línea de metro por el incendio originado entre un desguace y un campo abandonado en el área industrial de la localidad.

El fuego se ha originado en un campo de vegetación y ha terminado afectando a una campa del desguace de la localidad, situado en la N-340 junto a la A-7. Una decena de vehículos se han visto afectados por las llamas.

La densa columna de humo fue visible desde diferentes puntos de Massalavés, e incluso el olor del humo y las cenizas llegaron a otras localidades como Alzira, lo que llevó a varios vecinos del municipio a desplazarse hasta la zona para conocer el alcance del suceso.

Noticias relacionadas y más

El Consorcio Provincial de Bomberos ha desplegado un dispositivo de extinción integrado por cinco dotaciones de bomberos, un oficial, un sargento, un coordinador forestal, dos brigadas BRIFO, tres unidades de bomberos forestales y cinco medios aéreos, 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents