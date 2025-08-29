Vaivén
Pep "Botifarra" canta al olmo envenenado de Castelló en la 'Nit d'Albaes'
La tala del emblemático olmo de la localidad ocasionó una gran conmoción entre los vecinos
Levante-EMV
Alzira
La tala del emblemático olmo de más de cincuenta años envenenado en Castelló ha conmocionado a los vecinos de la localidad e, incluso, se ha convertido en letra de una "albada" parafraseada por el músico Pep "Botifarra".
El artista ha dedicado durante la "Nit d'Albaes" algunos versos a este árbol y, especialmente, al causante de su envenenamiento. "Un gran árbol aquí han talado. El gran olmo de Castelló", cantaba en valenciano.
Acompañado de una mujer que también se unió al cántico denunciaban que "algún hijo de p... lo ha envenenado. Era el gran orgullo de todos".
