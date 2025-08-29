Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre

Septiembre es el mes en el que arranca el curso escolar o en el que los trabajadores regresan a sus puestos de trabajo tras varias semanas de descanso. En otras palabras, septiembre significa volver a la rutina. Sin embargo, algunos afortunados aprovechan estas semanas para disfrutar de sus vacaciones. Cada vez son más las personas que eligen este mes para desconectar. Parafraseando a Amaral, "aún quedan días de verano".

La masificación desciende en los principales destinos turísticos, las altas temperaturas todavía permiten disfrutar de la playa y la piscina y el coste que supone alquilar un apartamento o un hotel es mucho más asequible que durante los meses de julio y agosto.

Cullera es una de las ciudades elegidas por turistas nacionales e internacionales para disfrutar de lo que queda de verano. De hecho, la ciudad arrancó septiembre de 2024 con reservas hoteleras que superaban el 70 % de ocupación, cifras muy similares a las que se esperan este año.

A pocos días de arrancar el mes, Cullera todavía cuenta con algunos apartamentos turísticos. Las reservas de última hora se disparan. Y, por consiguiente, también lo hacen los precios.

Los pisos vacacionales en la localidad alcanzan hasta los 3.500 euros semanales, según un conocido portal de internet en el que se arrendan apartamentos turísticos. Así, durante la primera semana de septiembre (1 al 7), el 85 % de los alojamientos ya no están disponibles, por lo que quedan menos de un centenar.

El piso más barato para alquilar a partir del lunes tiene un coste de 475 euros. Este cuenta con 46 metros cuadrados, una cocina, una habitación y un baño y está situado a 600 metros de la playa.

La mayoría de apartamentos rondan entre los 800 y los 900 euros durante esta primera semana del mes, aunque se pueden llegar a pagar hasta 2.000 euros. En este caso, se trata de un chalé con cuatro dormitorios y piscina frente a la playa.

Si se desea reservar un apartamento durante la segunda semana del mes, existe una mayor variedad. Según este portal de internet, quedan cerca de 150 alojamientos disponibles. En este caso, el piso más barato se sitúa en torno a los 450 euros. Se trata de un apartamento de 47 metros cuadrados, con un dormitorio, baño y cocina.

Para la segunda semana de septiembre, existe una mayor variedad de precios, aunque la mayoría rondan los 600 euros. Así, un apartamento de 50 metros cuadrados con un dormitorio, una sala de estar y un baño puede valer 650 euros. Si se desea una vivienda con mayor comodidad y piscina incluida, puede oscilar en torno a los 2.800 euros. Las personas interesadas pueden disfrutar de dos baños, tres dormitorios y cocina.

Segunda quincena

A partir de la segunda quincena de septiembre, la oferta en Cullera crece. Los turistas y visitantes pueden escoger entre más de 200 alojamientos, por lo que los precios son más variados.

Del 15 al 21 de septiembre, el piso más barato ronda los 340 euros. Se trata de un apartamento situado a 300 metros de la costa, con dos dormitorios, una sala de estar y un baño.

Entre los alojamientos más destacados, se encuentra una habitación doble a 300 metros de la playa por 500 euros o un apartamento en primera línea por poco más de 600 euros.

Los pisos durante la segunda quincena de septiembre pueden llegar a tener un precio superior a 3.200 euros. En este caso, un chalé con varios dormitorios y baños alcanza los 3.400 euros.

Verano de 2026

Aunque todavía quedan algunos días para disfrutar del verano, muchas plataformas de reservas ya alcanzan el 90 % para el próximo año en Cullera. Como informó este diario, sólo quedan una veintena de inmuebles disponibles para alquilar del total de apartamentos ofertados en este tipo de páginas web para los meses de julio y agosto.

En estos casos, los precios son muy variados, pero la mayoría de pisos disponibles superan los 700 euros. Para este período vacacional, algunas veraneantes han llegado a pagar 5.000 euros semanales por un alojamiento en Cullera durante la temporada alta.