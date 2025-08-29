Un incendio en el término municipal de Massalavés ha sorprendido esta tarde a los vecinos que disfrutaban de las fiestas patronales. Aunque las llamas, que se ha iniciado a las 15:11 h, no alcanzaron el casco urbano, sí que obligaron a interrumpir durante gran parte de la tarde la circulación de la línea 1 de Metrovalencia, entre l'Alcúdia y Castelló, por su cercanía a las vías. Las llamas se originaron en una zona próxima al área industrial y a la carretera N-340. El fuego terminó afectando a un solar de un desguace del municipio, en el que había decenas de coches y neumáticos.

La densa columna de humo fue visible desde diferentes puntos de Massalavés, e incluso el olor del humo y las cenizas llegaron a otras localidades como Alzira, lo que llevó a varios vecinos del municipio a desplazarse hasta la zona para conocer el alcance del suceso. “Estaba de comida con los amigos y al ver el humo nos hemos acercado hasta allí”, relata Emilio Santamans, vecino de Massalavés. Una trabajadora del propio desguace ha explicado que "las llamas solo han llegado a piezas desguazadas, que estaban en desuso y neumáticos". Ese era el principal temor del equipo de gobierno desplazado hasta la zona. "El principal temor era que el fuego terminara calcinando el desguace o propagándose porque es naturaleza muerta", han indicado.

Despliegue de vehículos de los bomberos dentro del desguace afectado. / Josep Cortés

El incendio obligó al corte puntual de la circulación ferroviaria en la línea de metro que atraviesa la zona, ya que las llamas alcanzaron los márgenes y matorrales junto a la vía. El Consorcio Provincial de Bomberos ha desplegado un dispositivo de extinción integrado por cinco dotaciones de bomberos, un oficial, un sargento, un coordinador forestal, dos brigadas BRIFO, tres unidades de bomberos forestales y cinco medios aéreos, cuatro de la Generalitat Valenciana y uno del propio Consorcio. Asimismo indican que "las instalaciones de desguace evolucionan positivamente. Se han visto afectados varios vehículos y enseres, hará falta maquinaria pesada para ayudar a removerlos". Al cierre de esta edición, el fuego estaba prácticamente extinguido, aunque los medios se encontraban refrescando la zona para evitar que pudiera propagarse.

La alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera, ha explicado que en el momento del fuego se encontraba reunida con los concejales del consistorio, por lo que rápidamente el ejecutivo local se ha desplazado hasta el lugar para comprobar la magnitud del fuego y seguir de cerca el trabajo de los equipos de emergencia. Los miembros del equipo de gobierno han explicado a este diario que el fuego se ha originado "en la cuneta de la carretera, pero el viento y las altas temperaturas han facilitado su propagación hasta el terreno abandonado, donde ha llegado a incendiar parte del desguace".

El incendio ha puesto en alerta a numerosos equipos de bomberos y diversas patrullas policiales por su cercanía a un desguace y el alto riesgo que podría comportar. Según fuentes municipales, "primero han acotado el fuego del desguace y luego han trabajado en la extinción de otras zonas".

Ayuntamientos cercanos a Massalavés también han pedido calma a la ciudadanía. Alberic o Benimuslem han informado del suceso en sus redes sociales, aunque han pedido calma a la ciudadanía.