Sueca recupera el mural de 24 piezas dedicado en el estadio municipal al futbolista Antonio Puchades

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Sueca está procediendo estos días a recuperar el mural-homenaje que, a lo largo de 24 dibujos, muestra los acontecimientos más importantes en la vida del recordado futbolista suecano Antonio Puchades, de quien se está conmemorando en 2025 el centenario de su nacimiento con el ‘Any Puchades’.

«La recuperación de este mural, y otras iniciativas más, forman parte de una memoria de actividades del ‘Any Puchades’, financiadas a través de las subvenciones que nos han otorgado al Ayuntamiento de Sueca, tanto la Diputación de Valencia como la Generalitat Valenciana, a quienes les estamos muy agradecidos porque, sin estas ayudas, no hubiéramos podido conmemorar este Any Puchades de la manera en la que estamos haciéndolo», ha explicado el alcalde de Sueca con delegación de Deportes, Julián Sáez.

La obra, situada en una de la paredes de mayores dimensiones del Estadio Municipal Antonio Puchades, está siendo restaurada por el mismo artista que la creó en 2016, David Viadel, quien ha explicado que, en su momento, se creó un cómic basado en la historia de Antonio Puchades reflejando los aspectos más importantes de su vida personal y de su carrera deportiva. «A causa del paso del tiempo, mostraba un aspecto deteriorado que era necesario restaurar. Para ello, se ha repintado todo el espacio con una capa de pintura blanca y, a partir de ahí, estoy volviendo a realizar todos los dibujos que componen el mural a fin de que perduren durante más tiempo en las mejores condiciones», ha afirmado Viadel.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha indicado que, próximamente, también en el Estadio Municipal Antonio Puchades y gracias a las subvenciones recibidas, el artista Manuel Moreno restaurará el mural de Puchades de 100 metros cuadrados que él mismo pintó sobre una de las paredes del frontón en 2022, y que forma parte de la Ruta de Arte Urbano del Valencia CF.