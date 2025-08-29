Vaivén
Zulima Pérez debuta ante los medios con unas palabras de agradecimiento
Pérez se dirige por primera a los medios tras asumir el cargo
L-EMV
La nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción de la dana, Zulima Pérez, se ha estrenado hoy en su cargo. Y lo ha hecho en una fecha muy señalada, ya que se cumplen diez meses de las trágicas inundaciones que golpearon la provincia de Valencia.
Pérez ha podido comprobar de primera mano la situación en la que se encuentra actualmente l'Alcúdia, uno de los municipios más golpeados en la Ribera. La nueva comisionada ha visitado las obras que la Confederación Hidrográfica del Júcar está realizando para proteger a l'Alcúdia del río Magro.
Durante el encuentro, en el que también ha participado la ministra de Ciencia, Diana Morant, la comisionada ha aprovechado para agradecer la confianza y dedicarle unas palabras a la prensa. "Antes de responder, y aprovechando que hablo por primera vez con la prensa, quiero agradecer la confianza del presidente y la ministra", ha expuesto.
