Algemesí formará a la ciudadanía para afrontar futuras catástrofes

El Ayuntamiento de Algemesí trabaja en la implantación de sistemas de alerta temprana para alertar a la ciudadanía en el caso de que se produzcan episodios similares a los del pasado 29 de octubre. Aquella trágica jornada el consistorio emitió a través de sus redes sociales y de megafonía móvil algunos avisos, entre los que se encontraba, como informó este diario, el desalojo de 700 vecinos y vecinas del barrio del Raval -el más golpeado por la tragedia debido a su cercanía al río Magro- al casal de fiestas de la localidad o solicitaba a la ciudadanía que se desplazara a plantas más elevadas ante el desbordamiento del río.

Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, pretende mejorar este tipo de avisos, no sólo en el caso de riadas sino ante cualquier tipo de emergencia, para llegar al máximo número de ciudadanos y garantizar, así, su seguridad. Por ello, y como ha explicado el alcalde José Javier Sanchis, el departamento de informática y la Policía Local trabajan en la elaboración de un sistema o aplicación de alerta temprana.

El dispositivo se complementaría con el restablecimiento del sistema de megafonía ya anunciado por el consistorio hace unas semanas. Los megáfonos, que estarán instalados antes de que finalice el año, se situarán en varios puntos del municipio para que la población se mantenga informada. Estos sistemas estarán ubicados en altura para que puedan funcionar en el caso de que se viviera una inundación similar. Para ello, el consistorio ha destinado cerca de 35.000 euros.

Algemesí también pretende formar a la población en materia de emergencias con el objetivo de que conozca las pautas a seguir en caso de que la localidad sufra cualquier tipo de fenómeno meteorológico. «Queremos facilitarles unas pautas mínimas para que sepan cómo actuar ante cualquier tipo de catástrofe, más allá de una riada», ha informado el primer edil.

El Ayuntamiento de Algemesí no es el único que trabaja en la implantación de sistemas de alerta temprana para mantener informada a la población ante este tipo de episodios. Alzira, y como ya recogió este diario, pretende utilizar estas vías de comunicación para alertar e informar a la ciudadanía en tiempo real durante episodios de fuertes lluvias o catástrofes naturales.

El consistorio trabaja en la creación de grupos de alerta rápida, a través de los cuales podría comunicarse con sus vecinos o vecinas en episodios de fuertes precipitaciones o posibles desbordamientos que pudieran poner en peligro a los alzireños y alzireñas. Además, el ayuntamiento pretende organizar varios grupos dependiendo de las zonas o urbanizaciones. Así, las alertas no sólo se utilizarían frente a las inundaciones, sino que también podrían ser empleadas en el caso de que se detectara fuego.

Cursos de formación

Alzira, por otra parte, también impartirá cursos de formación y talleres en los distintos colegios de la ciudad para formar al alumnado ante este tipo de catástrofes naturales.

Con la ayuda de los distintos fondos recibidos -tanto a nivel estatal como europeo- para llevar a cabo la reconstrucción, el consistorio impulsará, mediante el trabajo conjunto de las concejalías de Juventud, Educación y Servicios Sociales, este tipo de charlas en los colegios. Las charlas y talleres, que estarán impartidos por personal especializado, se iniciarán en septiembre en las distintas aulas de la ciudad. Los menores podrán participar en varias sesiones, cada una de las cuales se centrará en una emergencia específica.