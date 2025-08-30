La CHJ levanta un muro para proteger Real del Magro tras la riada

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha impulsado un total de once obras de emergencia en la Ribera para proteger a distintas poblaciones del río Magro. Las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre han obligado al organismo de cuenca a acometer estos trabajos para evitar que se repitan episodios similares a los de hace diez meses.

Real contará con un muro de protección con una altura de seis metros, que estará ubicado en la margen derecha del río Magro. Concretamente, este estará construido con gaviones y actualmente la CHJ está ejecutando el perfilado de la parte superior del talud.

La obra se engloba dentro de un conjunto de actuaciones divididas en cuatro tramos que se desarrollan en 17 términos municipales de la proivincia de Valencia y que cuentan con un presupuesto total de 44 millones de euros.

Entre los proyectos más destacados tras la riada, el organismo de cuenca ha invertido 16,5 millones de euros para proteger a los vecinos y vecinas de l'Alcúdia y Guadassuar de posibles desbordamientos del río Magro. El proyecto pretende proteger a estos municipios, pero sin incrementar el riesgo de las zonas menos vulnerables de la comarca.

En el caso de Guadassuar, y como ya informó este diario, la CHJ cifró en 4.000 m3/s el volumen máximo del río durante aquella trágica noche, por lo que reconocía la necesidad de acometer obras para evitar futuros desbordamientos.

La CHJ, por su parte, también ha ejecutado varios diques de protección en la Ribera Baixa durante estos siete meses. En estos casos, el objetivo es proteger a las localidades de los posibles desbordamientos del río Xúquer. Concretamente, el organismo ya ha levantado cinco muros de escollera en el cauce del Xúquer para reforzar la seguridad en los cascos urbanos. Las obras se han acometido en Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer y Fortaleny.