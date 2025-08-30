L’Alcúdia arrancará en septiembre las obras de saneamiento con un nuevo colector hasta el Magro

Las obras de recuperación de la red de saneamiento en l’Alcúdia tras los daños de la trágica dana del pasado 29 de octubre empezarán a finales de septiembre. «El MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) nos ha dicho que la concesionaria iniciará las obras a lo largo del mes de septiembre», informó ayer el alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, a Levante-EMV tras la visita a la localidad de la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Los trabajos de recuperación de la red de saneamiento, que ascienden a cerca de 22 millones de euros, incluyen una limpieza exhaustiva en algunos tramos de la localidad, mientras que en otras zonas deberá reponerse la red, que resultó gravemente afectada por el lodo depositado durante las labores de limpieza de la localidad durante las primeras semanas. Se prevé que los trabajos se prolonguen durante cerca de un año y medio. «Hay que cambiar imbornales y colectores y reparar gran parte de la red de saneamiento», indica el primer edil.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia insiste en que los trabajos de recuperación de la red de saneamiento se han convertido en una de las «mayores preocupaciones» del municipio tras la trágica dana. «Me tranquiliza porque es una actuación que llevamos mucho tiempo esperando y que es vital, sobre todo con la llega del otoño y los posibles episodios de gota fría», insiste.

Entre las primeras laboras acometidas por la concesionaria se prevé, como explica el alcalde, «una inspección para actuar y limpiar todos los imbornales y colectores del pueblo antes de que se inicien las obras». Esta primera fase arrancará a finales de septiembre y, posteriormente, se iniciarán los trabajos.

Salom es consciente de la cantidad de trabajos que se tienen que llevar a cabo, por lo que pide paciencia a la ciudadanía. «La ejecución de toda la red va a ser un proceso muy largo. Hay que levantar aceras y calles en muchas zonas del pueblo, rehacer colectores o reponer imbornales. Va a ser una situación de incomodidad, pero la gente lo agradecerá porque conoce la importancia de esta actuación», recalca.

Episodios de fuertes lluvias

L’Alcúdia no sólo recuperará la red de saneamiento, sino que también proyecta la construcción de un nuevo colector de aguas pluviales para evitar embalsamientos o pequeñas inundaciones durante episodios de fuertes lluvias.

Como ha informado Salom, se trata de un colector complementario que recogería las aguas pluviales, especialmente del área industrial, para evitar que «colapse el colector general». Las aguas recogidas desembocarían en el río Magro. «Estará cerca del polígono La Creu y terminará en el Magro», afirma.

Las precipitaciones del pasado mes de marzo ya demostraron la crítica situación en la que se encuentra la red de alcantarillado en la localidad. Las acumulaciones de hasta 24 litros en poco tiempo, provocaron acumulaciones y embalsamientos en algunas vías de la localidad.

La presencia de lodo acumulado ocasionó que los imbornales y las alcantarillas no tragaran agua y, por lo tanto, se produjeran pequeños embalsamientos en algunas zonas del municipio. El consistorio tuvo que reforzar los trabajos de la brigada municipal para evitar problemas en las vías más afectadas.

El propio concejal de Obras y Servicios de la localidad, Aureli Amat, ya mostró hace unos días su preocupación a este diario por la situación en la que se encuentra la red de alcantarillado. «A día de hoy, y si hubiese una gota fría, la red de saneamiento colapsaría en l’Alcúdia por la situación en la que se encuentra. Es nuestra mayor preocupación», indicaba. El ayuntamiento ya ve un poco de luz al final del túnel y espera que durante las próximas semanas las máquinas ya empiecen a trabajar en la localidad.