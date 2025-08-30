Llombai inicia la restauración de su torre árabe para reabrirla al público

El Ayuntamiento de Llombai ha anunciado el inicio de las obras para la rehabilitación y consolidación de la Torre de Alèdua, su emblemático edificios del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural. El coste del proyecto ronda los 200.000 euros y se estima que estará finalizado en el mes de diciembre.

La consolidación de la bóveda interior, la protección del interior de la torre y el refuerzo de las paredes que forman los muros, así como de las zonas exteriores más desgastadas son las actuaciones que se van a realizar para poder conservar el monumento.

El municipio ha recibido una subvención de 150.000 euros enmarcada dentro de las actuaciones de conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Generalitat Valenciana. El alcalde de Llombai, Ramón Gómez, ha informado que también se ha requerido una aportación de 50.000 euros por parte del consistorio para poder llevar a cabo todas las actuaciones necesarias.

Como ya informó este periódico, el ayuntamiento compró la torre en el año 2020. Cinco años más tarde, y tras haber estado en elevado riesgo de derrumbe, ahora va a poder abrirse al público. Gómez ha señalado que, una vez finalizadas las obras y si los técnicos aprueban su estado, se abrirá al público. Así, una vez finalizadas las obras, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de esta torre por primera vez, ya que todavía no había estado abierta al público.

Una torre emblemática

La construcción de esta emblemática torre formó parte de un castillo medieval cuya primera referencia documental aparece reflejada en el Llibre del Repartiment, datado en 1238. La torre, levantada en el siglo XII y sometida a un proceso de desgaste agravado en los últimos años por los fenómenos meteorológicos que azotan la comarca, se encontraba en un deficiente estado de conservación, aunque la densidad de sus muros le permitió convertirse en la única estructura del viejo castillo medieval que ha permanecido erguida más de ocho siglos después de su construcción.

Unos granados silvestres que crecen alrededor del castillo dan fe de la construcción de esta atalaya-fortaleza por parte de los árabes, ya que fueron ellos quienes introdujeron el cultivo de granados en la península ibérica. De hecho, el nombre de la torre, Alèdua, deriva del árabe العدوة (al-ʿidwa), «la orilla [de un río]».