El maestro alzireño Alberto Lahoz construye una escuela desde cero en Tanzania

Bagamoyo, una de las regiones más humildes de Tanzania, ya tiene su escuela gracias a un alzireño. Tras años de trabajo, Alberto Lahoz, maestro de primaria y entrenador del club de baloncesto de Alzira, ha conseguido levantar un colegio desde cero de la mano de su ONG Looking for Hopes, que creó con otros tres amigos en 2022. Hoy, gracias a este proyecto, quince niños y niñas tienen un aula, una cocina, un pozo de agua potable y, sobre todo, la oportunidad de aprender y alimentarse cada día.

La historia arranca en 2019, cuando Lahoz viajó a Tanzania para cumplir su reto personal de subir el Kilimanjaro y, más tarde, colaborar en una escuela en el archipiélago de Lamu, en Kenia. Allí conoció a Lorenzo Muñoz, maestro de música de Toledo, con quien compartía la inquietud de impulsar un proyecto educativo en África. «Comenzamos después de la pandemia con la ONG y el proyecto, pero lo que es la escuela lo iniciamos en 2022. Ese verano viajamos a Bagamoyo con Lorenzo y dos compañeros más de Toledo, y ya estaba allí Mr. Sadiki, el maestro local, que daba clase en un chamizo improvisado», recuerda Lahoz.

Estos cuatro amigos lograron comprar una parcela en Bagamoyo, antigua ciudad esclavista, costera, enfrente de Zanzíbar. A partir de ahí, con eventos solidarios, socios, rifas, campañas de crowdfunding y dinero del propio bolsillo, empezaron a recaudar fondos. Este 2025 han terminado el edificio y han conseguido gestionar el pozo de agua e instalar placas solares, además de una cocina. El colegio, dirigido en el día a día por Mr. Sadiki, atiende actualmente a unos quince niños y niñas, pero la ONG mantiene la previsión de aumentar esta cifra.

Hacia la autogestión

«Nuestra idea no es que dependan de nuestra aportación, sino que sean capaces de autogestionarse. Queremos que la escuela tenga también un pequeño huerto, gallinas y cabras, para garantizar huevos, leche y alimentos frescos. La escuela no solo tiene una vertiente educativa, sino también de mejora en la alimentación», explica Lahoz a Levante-EMV. El proyecto incluye actualmente una comida al día para «asegurar que los niños lleguen a casa con el estómago lleno, porque no siempre tienen qué comer en sus familias», lamenta el maestro alzireño.

Gestionar todo desde España, a más de 9.000 kilómetros, no es fácil. La clave, según Lahoz, está en la confianza en Mr. Sadiki: «Le hacemos una aportación mensual para que pueda vivir y nuestra idea es construirle una pequeña casa junto a la escuela. Él nos mantiene informados a diario sobre las necesidades del alumnado». «Lo que más nos gusta es que Mr. Sadiki le da mucha importancia a cosas que van más allá del currículo educativo básico, como el deporte y especialmente la música. Tanzania y València tienen ese rasgo en común: valoramos mucho la música», subraya Lahoz.

Los impulsores de Looking for Hopes no han podido compartir con los habitantes de Bagamoyo todavía tradiciones culturales propias, ya que se han centrado en las necesidades más básicas del alumnado y se han dedicado a llevar «maletas y maletas repletas de ropa y material escolar». Sin embargo, sueñan con hacerlo en un futuro a modo de intercambio cultural: «Me encantaría volver allí y preparar una paella. En la ONG la paella se ha convertido en símbolo solidario: cada año en Alzira y Tembleque (Toledo, lugar de origen del resto del equipo) hacemos jornadas de paellas benéficas para recaudar fondos», cuenta.

«No somos como las grandes ONG»

La conexión entre los cuatro fundadores surge de Lorenzo Muñoz, maestro que ya colaboraba en la ciudad de Moshi con escuelas locales y conocía a Mr. Sadiki. Desde entonces, Looking for Hopes ha crecido gracias a la colaboración de unas 25-30 personas socias, aunque «necesitamos un empujón más porque no somos como las grandes organizaciones, no tenemos los recursos suficientes como para estar captando socios continuamente», reconoce Lahoz.

Durante la pandemia, además, el grupo impulsó otros proyectos: clases por radio, envío de bidones de agua potable a escuelas públicas y apoyo a jóvenes en Arusha y Moshi para formarse en oficios como la costura o el taxi. Los próximos pasos de Looking for Hopes pasan por acabar de dar forma a la escuela de Bagamoyo, ampliar el programa de alimentación y fomentar la autosuficiencia con el huerto y los animales. También sueñan con acoger voluntarios que viajen a colaborar sobre el terreno.

«Lo más importante es trabajar junto a la gente de allí, sin imponer modelos externos. Queremos que la escuela sea suya, que crezca con ellos y que pueda sostenerse en el tiempo», concluye el maestro de Alzira.