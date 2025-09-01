De alcalde de Alberic a 'cap de dansa' de Guadassuar

Alcaldes a tiempo completo y atletas, ciclistas, viajeros, tuiteros e, incluso, 'cap de dansa' a tiempo parcial. Los alcaldes han aprovechado sus vacaciones para desconectar, aunque fuese por unos días, de sus obligaciones y disfrutar de otras actividades.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, disfrutó de la semana grande de Guadassuar como 'cap de dansa'. El primer edil desfiló durante el sábado 30 de agosto junto al resto de festeros en la "Setmana de danses". El primer edil no dudó en agradecer al municipio vecino su confianza y agradeció haber podido participar de esta experiencia.