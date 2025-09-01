Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De alcalde de Alberic a 'cap de dansa' de Guadassuar

Guadassuar vivió la semana pasada su fiesta grande con la celebración de la "Setmana de Danses"

El alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, junto a Toño Carratalá.

El alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, junto a Toño Carratalá. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

Alcaldes a tiempo completo y atletas, ciclistas, viajeros, tuiteros e, incluso, 'cap de dansa' a tiempo parcial. Los alcaldes han aprovechado sus vacaciones para desconectar, aunque fuese por unos días, de sus obligaciones y disfrutar de otras actividades.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, disfrutó de la semana grande de Guadassuar como 'cap de dansa'. El primer edil desfiló durante el sábado 30 de agosto junto al resto de festeros en la "Setmana de danses". El primer edil no dudó en agradecer al municipio vecino su confianza y agradeció haber podido participar de esta experiencia.

