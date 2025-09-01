El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici

El deporte engancha. Que se lo digan, si no, a Toni González. En poco más de quince días, el alcalde de Almussafes ha pasado de pedalear durante 42 km a duplicar la distancia. Si en su anterior ruta, González ya se congratulaba por su ruta, ahora puede estar más que orgulloso. El primer edil ha recorrido más de cien kilómetros en poco más de cinco horas.

González ha mostrado en sus redes sociales varias instantáneas, en las que se pueden observar algunos de los municipios de la Ribera y la Safor que visitó con su bicicleta. González recorrió Tous, Alberic, Manuel, Barxeta, Simat de la Valldigna, Barx, Gandia, Bellreguard y Oliva, entre otros.

"Más de cinco horas en bici con muy buena compañía y muy buenas sensaciones", afirmaba en su perfil. ¿Cuál será su próxima distancia?