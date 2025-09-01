Vaivén
El alcalde de Almussafes no tiene límites: Más de 100 km y 5 horas en bici
Toni González recorre en bicicleta varios municipios de la Ribera y la Safor
Levante-EMV
El deporte engancha. Que se lo digan, si no, a Toni González. En poco más de quince días, el alcalde de Almussafes ha pasado de pedalear durante 42 km a duplicar la distancia. Si en su anterior ruta, González ya se congratulaba por su ruta, ahora puede estar más que orgulloso. El primer edil ha recorrido más de cien kilómetros en poco más de cinco horas.
González ha mostrado en sus redes sociales varias instantáneas, en las que se pueden observar algunos de los municipios de la Ribera y la Safor que visitó con su bicicleta. González recorrió Tous, Alberic, Manuel, Barxeta, Simat de la Valldigna, Barx, Gandia, Bellreguard y Oliva, entre otros.
"Más de cinco horas en bici con muy buena compañía y muy buenas sensaciones", afirmaba en su perfil. ¿Cuál será su próxima distancia?
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea de la playa en Cullera
- Los pisos turísticos en Cullera se disparan hasta los 3.500 euros semanales en septiembre
- Guerra de sombrillas: «Estoy harto de sentarme en tercera fila y que haya sombrillas vacías en la primera línea»
- Cortan parte de la línea 1 del metro por un incendio cerca de un desguace de Massalavés
- «Mis vacaciones se resumen en pintar, rascar y comprar muebles»
- Sueca suspende su histórico piromusical por la elevada deuda
- Montserrat registra un tercer terremoto en poco más de 24 horas
- Dos terremotos alertan a los vecinos de Montserrat: 'Nos ha despertado el temblor a las 4 h de la madrugada