Algemesí reabre su mercado afectado por la riada: "Es el corazón del pueblo y un paso más hacia la normalidad"

El Mercado Municipal de Algemesí vuelve a abrir sus puertas tras las obras acometidas durante estos meses para reparar los daños ocasionados por el desbordamiento del río Magro. Aunque la mayoría de puestos pudieron reabrir un mes después de aquella trágica jornada, los daños en los locales y los trabajos de reposición de gran parte del material han alargado las tareas. El ayuntamiento ha aprovechado los meses de verano para realizar los trabajos en el interior, mientras que las obras de reparación de las fachadas laterales y el cambio del ascensor se realizarán durante los próximos meses.

Los primeros clientes han podido reencontrarse a lo largo de esta mañana con algunos comerciantes del mercado, aunque la mayoría de puestos abrirán mañana, martes 2 de septiembre. "Solemos cerrar una semana, pero este año, debido a las circunstancias, se ha prolongado todo el verano", explica María Teresa Oliver, propietaria de un puesto en el que se venden encurtidos.

Ella, como la mayoría de dueños de los distintos puestos, perdió todos los productos que tenía a la venta y los materiales necesarios para poder trabajar. "Ha sido un año difícil porque no vendimos mucho y, además, tuvimos que empezar de cero porque lo perdimos todo. Sólo se salvó la cortadora, que se terminó oxidando", explica. Sin embargo, los comerciantes agradecen el cariño y la solidaridad recibidi por parte de la población. Desde el primer momento, los vecinos y vecinas de Algemesí se volcaron con el mercado municipal. "La gente respondió bien", explica Oliver.

Una clienta compra en el puesto de charcutería del mercado. / Saray Fajardo

Mari Carmen Castanyer es una de las clientas que no ha faltado a este reencuentro. Para ella, "el mercado es el corazón del pueblo". "Hemos extrañado mucho el mercado y ya queríamos que reabriera", indica Castanyer, quien reconoce que acude prácticamente todos los días a comprar. Para ella, "lo mejor del mercado es la proximidad de los dueños y que todo lo hacen en el momento".

Clientes y vendedores reconocen que la reapertura del mercado es "un paso más hacia la normalidad". "Han sido horribles todos estos meses, nunca hubiésemos imaginado todo lo que pasó", afirma esta clienta. Reconoce que "todavía hay muchas cosas por reparar, pero es un paso más".

Biblioteca provisional

La parada número 6 del mercado se transformó durante el mes de abril en una biblioteca provisional, ya que este lugar de lectura sigue sin fecha de reapertura tras los daños ocasionados por la riada.

Como ya informó este diario, los vecinos y vecinas pudieron disfrutar de algunos de los libros que formaban parte de la biblioteca municipal y que consiguieron salvar del barro y el agua. La parada número 6 de este espacio se convirtió en una pequeña biblioteca, en la que los usuarios pueden devolver los libros, renovar el carnet, disfrutar de cuentos o leer la prensa escrita.