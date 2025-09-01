Alginet cerca el patio del colegio reubicado tras la dana con motivo del inicio del curso escolar

El Ayuntamiento de Alginet ha vuelto a vallar los torradores de l'Hort de Feliu para garantizar la seguridad de los cerca de 400 alumnos del CEIP Blasco Ibáñez que arrancarán el curso el próximo lunes en las aulas prefabricadas situadas en este parque. Cabe recordar que los menores fueron reubicados, ya que el centro deberá ser derribado por los daños tras el paso del tornado el pasado 29 de octubre.

El consistorio ha informado que a partir de este fin de semana, sábado 6 y domingo 7, ya no se podrá utilizar este espacio necesario para el centro educativo.

Como informó este diario, las familias denunciaron durante los primeros meses la ausencia de vallado en este espacio, que ponía en peligro al alumnado. El paso de uno de los once tornados durante aquella trágica jornada del 29 de octubre comportó daños estructurales en esta infraestructura educativa, que deberá ser derribada por la Conselleria de Educación.

Los menores fueron reubicados progresivamente a en estas aulas tras las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, la reubicación comportó numerosas quejas entre las familias del centro. Los padres exigían al consistorio que se valle este espacio, ya que los menores comparten la zona durante el tiempo de recreo con los clientes del bar y los usuarios del parque.

El consistorio reconocía a este diario ser consciente de la problemática, que solucionaron cuando todos los escolares se reincorporen de manera definitiva.