La ampliación de la Escola d'Adults de Carlet permitirá homologar las instalaciones

Las obras de ampliación del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) de Carlet, que en estos momentos ejecuta el ayuntamiento, permitirán homologar las instalaciones en base a la normativa autonómica y generar un espacio educativo más moderno y adaptado a las necesidades actuales.

Las obras representan una inversión de 430.000 euros, de los que más de 380.000 están subvencionados por la Diputación de Valencia, y contemplan la creación de cuatro nuevas aulas, la adecuación de espacios específicos para un aula de tecnología y el laboratorio, un aula polivalente, una biblioteca y un aula de informática, así como la habilitación de nuevos espacios administrativos y la instalación de un ascensor.

Durante las obras, que se prolongarán hasta final de año, según fuentes municipales, el servicio se continuará ofreciendo en el edificio Lluís Vives.

El gobierno municipal destaca que esta actuación, además de mejorar la calidad y la seguridad del entorno educativo, representa un apuesta por la inclusión, la sostenibilidad y la eficiencia energética.