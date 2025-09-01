El balón vuelve a rodar en el Fontana Mogort de Alzira seis años después

Seis años y cinco meses después del cierre del pabellón Fontana Mogort ante las dudas que presentaba la estabilidad de su estructura el balón ha vuelto a rodar por las pistas Vicente López y Juan Beteta. Más que rodar, volar, ya que los primeros entrenamientos los protagonizaron equipos del Nou Volei y Nou Bàsquet Alzira. Por el momento solo se podrá utilizar el pabellón para entrenamientos. Hasta que no concluya la última fase no se podrá albergar partidos ni tampoco que los familiares y amistades de los deportistas puedan presenciar los entrenamientos. Y para que esto suceda queda un último obstáculo. La única empresa que se presentó a realizar la fase final de la reconstrucción del pabellón ha cumplido con las tareas de seguridad y antiincendios, pero no ha renunciado a la obra.

La actividad de los clubes regresó ayer a las pistas del pabellón municipal. / David Chordà

“Mientras no desista, no podemos iniciar los trámites, que queríamos que fueran de urgencia, para afrontar la última etapa y que pueda volver a jugarse partidos oficiales”, explica el concejal de Deportes, Vicent de la Concepción, en la visita realizada esta tarde. La otra opción que tiene el consistorio es la de denunciar a la empresa por incumplimiento de contrato, “pero si diéramos ese paso, no se podría realizar la última fase hasta que no hubiese sentencia firme”, añadió.

La primera impresión que ofrece el pabellón es que tiene mayor luminosidad e incluso parece más grande. La obertura de la pared que recaía a la calle Pere Morell y también los fondos “permitirá incluso ahorrar en iluminación al poder aprovechar la natural en las horas de sol”. Seguirá contando con las dos pistas principales de 40 x 20 metros que se subdividirán en dos o tres de minibasquet o voleibol. Los equipos de volei ya pueden entrenar, y en el futuro competir, al haberse aumentado la altura del techo a ocho metros.

La gimnasia rítmica será otro de los deportes que también se podrá practicar. Uno de los problemas que se encontrarán las gimnastas es la instalación de los focos del techo que actualmente son obstáculos para realizar los ejercicios de lanzamientos. “Iremos puliendo los defectos que puedan salir y mientras, ya tenemos en marcha los proyectos de las pistas semicubiertas que habrá en la ciudad deportiva Jorge Martínez ‘Aspar’”, concluye el concejal.